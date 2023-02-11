東南亞改親美 中國影響力大降

美國總統拜登與東南亞國家協會（ASEAN）成員國領袖在去年十一月的東協峰會中相見歡。（路透檔案照）

2023/02/11 05:30

美中之間選邊站 6成東協國家選美國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）一項針對東南亞民眾進行的最新年度民調顯示，當地民眾仍認為中國是東南亞最有影響力的經濟大國，但佔比顯著下降。若東南亞國家協會（ASEAN）被迫在美國和中國之間選邊站，六成以上會認可美國。分析指出，以上轉變顯示，美國總統拜登上任後加強與東南亞國家互動，已展現成效。

中國雖最有影響力 但佔比大降

該研究所自去年十一月十四日至今年一月間，對東南亞國家一三○八名來自學術、商業、政府、媒體和民間社會的人士進行調查，議題涵蓋俄羅斯入侵烏克蘭、台海局勢緊張、美國主導的印太經濟架構（IPEF）、中國提出的全球安全倡議（GSI）等。結果顯示，在「東南亞最有影響力的經濟大國」一題中，有四十一．五％受訪者認為是中國，較去年五十四．四％的佔比大幅下滑，而美國則從廿九．七％上升至卅一．九％。

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區域最值得信任大國 日本第一

在「區域內最值得信任的大國」一題中，日本以五十四．五％的佔比居冠，美國五十四．二％次之，歐盟五十一％第三，中國僅廿九．五％。值得注意的是，其中一題詢問，「若東協在美中兩大強權中被迫選邊站？」有六十一．一％受訪者認為應該靠攏美國，去年為五十七％；選擇中國的比率則從四十三％降至卅八．九％。以個別國家來看，菲律賓、越南、柬埔寨都有七成以上民眾選擇美國，而中國僅在汶萊、馬來西亞和印尼等三國勝出，但比率都僅約五成多。

近半認為中國無助於全球和平

針對「哪個國家最有可能帶頭維護以規則為基礎的秩序、並維護國際法」一題中，認同美國的受訪者從去年的卅六．六％下滑至廿七．一％，但中國也從十三．六％降至五．三％，反而是歐盟及東協的佔比大幅上升。此外，對於中國能否為全球和平、安全、繁榮和治理「做正確的事」，高達四十九．八％的受訪者表明「幾乎沒信心」或「完全沒信心」，且有四十一．四％民眾認為，中國的經濟和軍事力量將威脅各國利益和主權。

四成三憂台海衝突 致區域不穩

該研究所高級研究員兼東協研究中心協調員佘麗蓮指出，相較於前兩年七成受訪者認為，川普任內的美國與東南亞互動大幅減少，今年有四成民眾認為拜登政府與東南亞往來明顯增加，「拜登政府在東南亞地區的處境，大大優於前任。」

另外，調查也發現，有四十三．三％民眾憂心台海衝突造成區域不穩。「美國之音」指出，鑑於中國近年來在南海大秀軍事肌肉，並持續在台灣周邊海空域增加對台灣的軍事壓力與恫嚇，美國政府不斷擴大在南海及東亞的軍事部署，此舉受到對中國軍力擴張感到憂慮的東南亞國家政府和民眾歡迎。

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