美跨黨派議員提名 捍衛民主6港人 角逐諾貝爾和平獎

香港蘋果日報創辦人黎智英獲美國議員提名，角逐今年諾貝爾和平獎。（美聯社檔案照）

2023/02/04 05:30

黎智英、陳日君、黃之鋒等人都在列

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國國會共和黨籍參議員盧比歐、共和黨籍眾議員史密斯、民主黨籍參議員默克利、民主黨籍眾議員麥高文，二日發表聯合聲明，提名香港蘋果日報創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君、前香港支聯會副主席鄒幸彤、香港記者何桂藍、前香港支聯會主席及立法會前議員李卓人、香港學生領袖及已解散民主派政黨香港眾志前秘書長黃之鋒角逐今年諾貝爾和平獎。

聲明指出，這六位受到國安法迫害的香港民主人士之所以獲提名，是因為他們捍衛中英聯合聲明及公民與政治權利國際公約保證下的香港自治、人權及法治，同時也代表和平抗議港府及中國政府不斷侵蝕香港民主自由的數百萬港人，美國國會成員透過該提名，向所有面臨壓迫、以勇敢和決心激勵世界的港人表達敬意。

請繼續往下閱讀...

無懼港區國安法迫害 爭自由激勵世界

目前除了九十一歲高齡的陳日君，其餘五人都被關在監獄裡。盧比歐和其他美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）成員二○二一年也曾提名香港民主運動競逐諾貝爾和平獎，做為對中國頒布國安法的回應，但最終並未入圍。

與此同時，四十七名民主派人士因參與「卅五＋初選」被指控「串謀顛覆國家政權」，法官此前將這起香港最大宗的國安法案件分成兩案處理，其中擬認罪的廿九人被分成多組審訊，擬不認罪的十八人三日開審，預計審期將逾四個月。

目前人在美國的前香港立法會議員郭榮鏗批評，該起訴案根本是一場鬧劇，竟然把透過競選公職、承諾會行使公權力要求政府回應民眾的人冠上顛覆政權罪名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法