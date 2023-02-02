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    反退休年限提高 法國百萬人罷工

    法國內政部統計，超過127萬人走上街頭抗議，工會團體則宣稱約250萬人。（法新社）

    法國內政部統計，超過127萬人走上街頭抗議，工會團體則宣稱約250萬人。（法新社）

    2023/02/02 05:30

    法國總統馬克宏推動將退休年齡從現行的62歲延至64歲，遭到各大工會動員全國大罷工。法國內政部統計，超過127萬人走上街頭抗議，工會團體則宣稱約250萬人。法國主要工會領袖1月31日晚間召開聯合記者會表示，政府應傾聽反對聲浪，撤銷原定計畫。法國總理柏納同日推文回應，「年金制度改革引發質疑及疑慮，我們聽到了」，但政府有責任推動改革。法國上一次類似規模的街頭抗議，為2010年的年金改革示威。（編譯楊芙宜）

    法國總統馬克宏推動將退休年齡從現行的62歲延至64歲，遭到各大工會動員全國大罷工。（法新社）

    法國總統馬克宏推動將退休年齡從現行的62歲延至64歲，遭到各大工會動員全國大罷工。（法新社）

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