美印抗中 升級戰略科技夥伴

美國與印度1月31日正式啟動科技戰略夥伴關係，以對抗中國。圖為美國總統拜登與印度總理莫迪去年11月在印尼的「20國集團」（G20）領袖峰會上碰面。（路透檔案照）

2023/02/02 05:30

關鍵科技供應鏈去中化

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與印度一月卅一日宣布提升與擴大雙邊戰略科技夥伴關係，以及兩國政府企業與學術單位在國防工業上的合作。美國拜登政府盼能藉印度之助把關鍵科技供應鏈「去中國化」，並在印度─太平洋地區的軍事裝備、半導體與人工智慧等領域上與中國抗衡，同時削弱印度對俄羅斯武器的倚賴。

兩國提升國防工業合作

拜登與印度總理莫迪去年五月在東京宣布成立「美印關鍵與新興科技倡議」（iCET），卅一日在華府由美印兩國國安顧問蘇利文與多瓦爾（Ajit Doval）主持的首場會議正式啟動該倡議，楬櫫雙方在量子計算、人工智慧、5G無線網路與半導體等一系列領域上的合作，此外還將成立一個促進聯合武器生產的機制。蘇利文說，中國的經濟操作、強勢軍事行動與主導未來產業與控制未來供應鏈之企圖構成更大挑戰；一如其他國家，北京當局在擴大其全球影響力上構成的這些挑戰，「已對新德里當局的考量產生深遠影響」。

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新科技倡議 斷中科技路

這是繼與日本及荷蘭達成協議，限制對中出口先進晶片製造設備後，拜登政府再度與他國合作斬斷中國取得先進科技的管道，以延緩中國的軍事發展。根據白宮聲明，美印將擴大與深化科技夥伴關係、推出新的雙邊倡議，並歡迎兩國政府、企業與學術單位，在強化創新生態系統、國防創新與科技合作、有韌性的半導體供應鏈、太空、科技工程數學人才，以及次世代電信等領域上的新合作。已建立夥伴關係的美國半導體產業協會與印度電子與半導體協會卅一日舉行工作小組會議，加速雙方合作與投資，包括美國防工業巨擘洛克希德馬丁與美國半導體大廠美光的高層皆出席。

印度與中緊張 靠攏美國

由多瓦爾率領的印度代表團此行除與蘇利文舉行會談，還將與美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多及其他官員會面。英國金融時報引述一名不具名美國官員的話說，美印科技倡議再加上雙方的其他行動，意味二○二三年「可能是美印外交上最意義重大的一年」；印度因與中國關係緊張而漸與美國靠攏，並稱二○二○年的加勒萬谷血腥衝突對印度高層的戰略考量帶來有如九一一恐攻或珍珠港事變式的衝擊。

據蘇利文表示，美印國防武器合作的焦點將是噴射機引擎、火砲系統與步兵裝甲車。美國奇異公司（General Electric）已經向美國政府提出與印度聯合生產噴射機引擎的提案，並正接受政府審查。

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