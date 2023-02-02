美加智庫公布2022年人類自由指數 台灣第14亞洲最高 中國排152

美加智庫公布2022年人類自由指數，台灣排名全球第14居亞洲之首，中國居於「後段班」的第152。圖為穿浴衣的遊客拉山車巡行關子嶺，充滿歡樂氣氛。（資料照）

2023/02/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「卡托研究所」（Cato Institute）和加拿大智庫「弗雷澤研究所」（Fraser Institute），上月廿六日聯合公布「二○二二年人類自由指數（HFI）」。在涵蓋全世界九十八．一％人口的一六五個國家與司法管轄區評比中，台灣排名全球第十四居亞洲之首，日本第十六名、南韓第卅名，中國則居於「後段班」的第一五二。

12領域共83個指標評比 瑞士排第一

二○二二年HFI為第八年評比，含括法治、安全保護機制和安全、移動遷徙、宗教、結社集會與公民社會、表達與資訊、關係、政府規模、法律制度及財產權、健全貨幣、國際貿易自由、規範等十二個領域共八十三個指標。瑞士拔得頭籌，接著是紐西蘭、愛沙尼亞、丹麥、愛爾蘭、瑞典、冰島、芬蘭、荷蘭、盧森堡。

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數據顯示全球自由度不均，僅十三．四％人口生活在HFI前廿五％的司法管轄區、逾四分之三在HFI後半國家過活、卅九．九％住在後廿五％。論名次，加拿大第十三、德國第十八、英國第廿、美國第廿三、法國第四十二、烏克蘭第八十九、印度第一一二、俄羅斯第一一九、土耳其第一三○、沙烏地阿拉伯第一五九、伊朗第一六二、委內瑞拉第一六三、敘利亞墊底。以區域言，西歐自由度最高，南亞、撒哈拉沙漠以南非洲、中東、北非最低。

數據顯示 自由是人類福祉重要一環

此外，HFI前廿五％司法管轄區的人均年收入達四．八六四四萬美元（約一四五．三八萬台幣），足足超過其他地區一倍以上。HFI也顯示，人類自由與民主之間存在強烈關係，在在說明人類自由是人類福祉的重要一環。

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