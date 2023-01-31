中國收買反效果 索羅門民心反彈

中國專斷獨行、缺乏協商和透明度，讓索羅門群島民眾心生反感。圖為索國外交暨對外貿易部長馬內列，與時任中國外長王毅2019年在建交儀式上談話。（美聯社檔案照）

2023/01/31 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國為了取得地緣政治影響力，長年在全球各地撒幣拚外交，促使索羅門群島二○一九年與我國斷交，轉而跟中方建交。不過，紐約時報報導，中國一意孤行、缺乏協商和透明度，讓索國民眾心生反感。美國南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪也說，中國遠不如外界普遍認為的如此成功，他們認為付錢收買人心是更快、更有效實現北京願望的方式，實際上通常引發強烈反彈，而且行不通。

欺壓當地工人、賄賂索國政客

中國與索國建交逾三年，雙方簽署安全、航空、電信等秘密協議。由中方出資、正在興建的體育場館前掛有提倡友誼、合作和安全的標誌，但當地勞工批評全是謊言，「他們不明白我們」，「工資低又不安全，大家都想罷工」。有勞工指出，他們的時薪比在酒店打工還低，而且沒接受安全培訓就上工，中方也未照承諾提供食物和交通補貼，要是犯錯，還會被中國籍工頭敲頭。

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抵制中國的官員表示，其競爭對手一夕之間財路亨通。外洩文件顯示，二○二一年十一月，中國政府透過先前台灣建立的「國家發展基金」，匯給五十名議員中的卅九人，每人獲得約二．五萬美元，讓索國按照中方所願達成安全協議。總理蘇嘉瓦瑞還讓中國港灣工程有限責任公司在當地建設一六一座華為基地台，而中方將提供七千萬美元貸款。

反對陣營的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）表示，兩名政府官員近期給予他父親的親戚近兩百萬美元賄賂，讓對方與他打對台投入競選；一年多前中方也曾要求另一名親戚參選，並以七十五萬美元做為報酬。反對黨領袖威爾（Matthew Wale）怒指，這就是現實中的國家俘虜。

索國民眾擔心，總理蘇嘉瓦瑞正與中國聯手侵蝕民主。反對黨領袖批評，中國鼓吹延遲選舉，並進行賄賂，藉此讓盟友掌權。民間社團表示，中國出資添購筆記型電腦，用於社區集會上播放中國政治宣傳影片。

吉里巴斯重返太平洋島國論壇

與此同時，吉里巴斯卅日證實，將重新加入「太平洋島國論壇」。斐濟新總理拉布卡一直試圖讓吉國重回論壇，並在本月稍早出訪吉國。吉國政府在拉布卡訪問後改變心意，與斐濟商討在太平洋地區重新凝聚團結力量，共同努力促進區域合作。

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