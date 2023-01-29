護台備戰 美空軍上將預測美中2025交戰

美國空軍空中機動司令部（AMC）司令米尼漢上將，預測美國最快可能在二○二五年因為台灣問題與中國交戰。（取自網路）

2023/01/29 05:30

稱台2024大選將成中侵略藉口

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國空軍空中機動司令部（AMC）司令米尼漢（Mike Minihan）上將廿七日向轄下指揮官發出一份備忘錄，內容提到美國最快可能在二○二五年因為台灣問題與中國交戰，比先前多位美國國防官員預測的時間點更早，呼籲各指揮官率領麾下部隊做好作戰準備。

美也會因明年底大選分心

米尼漢在發給空軍空中機動司令部所有聯隊指揮官和其他空軍作戰指揮官的備忘錄中表示，台灣明年的總統大選將成為中國國家主席習近平發動軍事侵略的藉口，而美國也會因為明年底的總統大選而分心，「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們（美中）在二○二五年會有一戰。習近平的人馬、理由和機會全都瞄準二○二五。」米尼漢已下令各指揮官在二月廿八日前回報他們為了準備與中國作戰所做的主要努力。

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備戰目標 第一島鏈作戰取勝

不僅如此，米尼漢親自制定備戰目標，包括建立一支經過強化、準備就緒、充分整合且靈活應變的聯合部隊機動小組，以在太平洋第一島鏈內作戰並取勝。他也指示所有空中機動司令部人員於二月期間前往靶場，在以充分了解殺傷力為最高原則的情況下，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。此外，所有人員也應更新個人資料和緊急聯絡人，並在三月間思考個人事務，包括是否有需要向所屬基地的法律辦公室諮詢，確保自己在法律問題方面做好準備。

商用無人機可能是衝突源頭

米尼漢敦促官兵接受訓練中的一些風險，直言若他們對自身訓練方式感到滿意，就意味並未承擔足夠的風險，「要有意識地跑步，而不是魯莽地跑步」。值得注意的是，米尼漢特別提到，商用無人機群可能是美中衝突的源頭，指示空中機動司令部KC-135空中加油機部隊備妥可同時載送一百架無人機的運輸機。

五角大廈官員強調個人發言

據了解，相關消息最先由美國國家廣播公司（NBC）披露後，經空軍發言人克羅寧（Hope Cronin）證實為真；但一名五角大廈官員強調，米尼漢的發言並不代表美國國防部對中國的看法。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）則重申，美國「國防戰略」清楚表明，中國是美國國防部步步進逼的挑戰，美方正與盟友和夥伴合作，維護和平、自由、開放的印度—太平洋。

美軍前印太司令部司令戴維森在二○二一年卸任之前曾預測，中方二○二七年可能對台動武；本月他接受日本共同社專訪，依舊認為他的評估沒錯，理由是中共總書記習近平在廿大演說仍提到不放棄以武力犯台。

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