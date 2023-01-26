抖音壞微信更糟 媒體示警全美提防

美國聯邦參議員霍利宣告準備提案禁止全國使用「抖音」國際版「TikTok」。（美聯社檔案照）

2023/01/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕強硬抗中的美國共和黨籍聯邦參議員霍利，廿四日宣告準備提案對全美下禁令，企圖更全面地防範有監控之嫌的中國智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」。美國威斯康辛大學（UW）系統，同日也跟進州政府與阿拉巴馬州奧本大學、奧克拉荷馬大學、阿肯色大學、喬治亞大學系統、愛荷華大學、德州大學近幾週腳步，宣布加入禁用行列。

封殺TikTok 議員擬提案全美禁令

由北京字節跳動科技公司研發營運的TikTok，恐是中國政府「依法」取得美國使用者資料的途徑之一，也有推廣親中論述及散播假訊息之嫌。截至上月廿四日，美國累計多達十九州政府至少部分禁止官方裝置使用TikTok，威州州長艾佛斯本月宣布加入禁用陣線，直言係基於隱私及安全考量；但該令效力未及州立UW系統與四萬名師生，UW旗艦學府麥迪遜分校女子排球隊就有TikTok帳號。

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準備進一步立法推動全美禁用的霍利強調，「TikTok是中國進入美國人生活的後門。它威脅到我們孩子的隱私與心理健康」。美國聯邦眾議院上月廿三日通過的《二○二三財政年度綜合撥款法案》（Omnibus Appropriations Act），已明文規定聯邦裝置禁用TikTok。

然而，美國《華爾街日報》廿四日刊出評論文章，指出更該提防中國最受歡迎的社群媒體「微信」（WeChat），「『TikTok』不好，但微信更糟」：每日平均一九○○萬人使用，為中國民眾生活中「萬能的行動裝置應用程式」，更是中共擺明在美國竊取資料、進行言論審查、政治宣傳及散播假訊息的工具。

微信挑撥美中關係 影響更鉅

評論指出，微信挑撥美中關係，貶低美國生活方式，藉此壓制中國民眾和美籍華人對政治的參與和熱情，塑造中國威權統治勝過民主自由的印象，甚至利用微信打壓反對中共的美國政治人物。作者約翰霍普金斯大學教授卡普蘭強調，微信對於使用者和中文媒體的影響力都可能愈來愈大，呼籲拜登政府和國會應該重新聚焦這項威脅。

美國聯邦參議員霍利宣告準備提案禁止全國使用「抖音」國際版「TikTok」，學者則撰文指出，「微信」的威脅更大。（路透檔案照）

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