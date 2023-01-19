特斯拉遭爆影片造假 誇大自駕車性能

特斯拉工程師作證指出，該公司2016年宣傳自動駕駛技術的影片，實際上只是一場表演，紅燈停車和綠燈加速等功能在系統中並不存在。圖為特斯拉在華府的展售中心。（法新社）

2023/01/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據特斯拉的一名資深工程師的證詞，該公司二○一六年的一段用來宣傳其自動駕駛科技、顯示具有紅燈前停止與綠燈後加速等能力的影片，其實是應該公司首席執行長馬斯克的要求，事先安排好的騙局。但包括爆料工程師、馬斯克與特斯拉皆未就此發表評論，該影片也仍掛在特斯拉官網。

爆料工程師稱「馬斯克要求」

該影片發布於一六年十月，影片標語宣稱特斯拉駕駛座上有人是因為法律規定要有人坐在那裡，但此人「啥也沒做。車子會自行駕駛」；馬斯克當年曾發推文並附上影片鏈結，稱該影片證明「特斯拉會自行駕駛」。

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但根據特斯拉的自動駕駛軟體總監艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）去年七月的一段過去不曾被報導的證詞，片中的特斯拉Model X並未使用特斯拉的自駕科技。在被問到二○一六年影片所顯示的特斯拉自動駕駛系統功能，是否存在於當時所生產的特斯拉汽車上，艾魯斯瓦米說：「沒有。」艾魯斯瓦米還說，在馬斯克的要求下，特斯拉的自動駕駛小組著手策劃與紀錄「展示（自動駕駛）系統的能力」。

艾魯斯瓦米的證詞，是首度有特斯拉員工證實與詳述該影片的製作過程。但艾魯斯瓦米、馬斯克與特斯拉皆未回應置評要求。艾魯斯瓦米之所以會提出這份證詞，攸關二○一八年的一起據信涉及自動輔助駕駛的Model X事故。該事故造成任職蘋果公司的台裔工程師黃偉（Walter Huang，譯音）死亡，艾魯斯瓦米因死者家屬提告而提供證詞。

根據艾魯斯瓦米的證詞，特斯拉為了拍片預先決定行駛路徑，並以3D繪圖規劃路線；駕駛人在試駕時手動介入控制，但在企圖顯示Model X能在無人駕駛而能自動停車時，曾有一輛測試車撞上特斯拉停車場的圍欄。艾魯斯瓦米宣稱，該影片並非意在正確描繪於二○一六年能提供給客戶的功能，而是顯示哪些功能可能會被納入系統。紐約時報二○二一年從引述匿名消息人士的話踢爆，特斯拉工程師隱匿二○一六年影片中的自動駕駛道路事先經過3D繪圖，以及為了完成影片曾撞壞一輛車。

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