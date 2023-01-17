日印抗中 首次戰機聯合演訓

（取自日本空自百里基地推特）

2023/01/17 05:30

為時11天 印度主力蘇愷30MKI首度訪日

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本航空自衛隊與印度空軍，十六日起在茨城縣百里基地舉行為期十一天的「英勇衛士」（Veer Guardian-23）演習，這不但是日印兩國首度舉行戰機聯合演訓，印度空軍的蘇愷30MKI戰機也是首次訪日，被視為具有聯手抗中的高度戰略意義。

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日印兩國近年加強防務合作，雙方締結物品與機密情報共享協定，海上自衛隊與陸上自衛隊，均與印度舉行過多次聯合演訓，航空自衛隊則僅舉行過運輸機的聯合演訓，雙方獨缺戰機聯合演訓。

日印外交、國防首長在二○一九年十一月舉行「二加二」會談，就舉行戰機聯合演訓達成協議，原本預定隔年舉行，但因武漢肺炎疫情爆發而延期。去年九月在東京舉行的日印「二加二」會談中，雙方同意儘快舉行首次戰機聯合演訓。

印度這次派出四架蘇愷30MKI戰機、約一五○人參加，還有兩架負責運送的C17運輸機。蘇愷30MKI戰機全長二十一．九四公尺、高六．三五公尺、翼展十四．七公尺，為俄羅斯開發的雙引擎雙座戰機，是印度空軍的主力戰機。日本空自則出動百里基地的二架F2戰機，和石川縣小松基地的二架F15戰機參演。

蘇愷30將掛新型飛彈 射程可達中國內陸

華府智庫「哈德遜研究所」的日本籍研究員長尾賢指出，日本即使大幅提高國防費用，五年後仍無法拉近與中國軍費的差距，發展多國防衛合作，將可分散中國的軍費支出與戰力。此外，蘇愷30預定掛載最新型的超音速巡弋飛彈，射程可達中國內陸，一旦中國發動對台灣和日本的攻擊，日本與印度空軍的合作，可牽制中國無法出動所有戰機；反過來說，一旦中國攻擊印度，日本也具有牽制的功能。

另一方面，蘇愷30MKI戰機是俄羅斯研發的戰機，中國現有戰機多半是蘇愷30的衍生機種，日印戰機聯合演訓將可增加日本戰機與中俄戰機戰鬥的經驗值，對日本戰機飛行員是極為寶貴的經驗。

長尾賢指出，印度早已與美國和澳洲兩國的戰機舉行過聯合演習，累積了與美製戰機搭配的經驗值，這次與日本空自聯合演訓，可為未來日美印澳「四方安全對話」（QUAD）舉行聯合演訓，摸索出更具體的方式。

日本航空自衛隊與印度空軍16日起在茨城縣百里基地，舉行聯合演習。這是日印首度舉行戰機聯合演訓，印方的俄羅斯製蘇愷30MKI戰機也是首次訪日，被視為具有聯手抗中的高度戰略意義。（法新社）

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