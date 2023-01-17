華爾街日報：習近平今年困難重重

西藏運動人士去年12月在印度達蘭薩拉集會，以寫有「不要獨裁，要民主！」的標語牌和放倒在地的習近平頭像模型，聲援中國境內「白紙運動」。（美聯社檔案照）

2023/01/17 05:30

疫情擾亂供應鏈、企業信心流失、與美歐緊張關係難趨緩

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」十四日指出，中國國家主席習近平歷經去年鞏固個人權力的過程後，今年對他將是困難重重的一年，不僅面臨武漢肺炎疫情再度擾亂供應鏈，必須設法重建人民和企業對其個人與中國共產黨的信任，還得處理與美國及歐洲國家之間短期看不到舒緩跡象的關係。

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唯我獨尊領導風格成亂源

據報導，習近平去年破天荒取得中共總書記第三個任期，又成功將中共中央政治局全都安插自己的人馬，但中國一落千丈的經濟表現，以及全國人民對防疫「清零」政策的連鎖式抗議，都讓習近平的盛世美夢一夕間破滅。部分政治分析家直言，中國兵荒馬亂地解封，幾乎可說是自作自受，尤其習近平唯我獨尊的領導風格更是亂源，後續動盪可能為習帶來深刻影響。

學者︰習須承擔所有罪責

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，中共當局的精力注定全部投入於應對解封帶來的經濟和社會衝擊，同時也得設法重新贏得人民信任，今年對習近平將是雞犬不寧的一年，其個人聲望危在旦夕，「他既包攬所有功勞，就得承擔所有罪責。」

不僅如此，許多經濟學家評估中國經濟將迎來令人擔憂的一年，包括染疫潮阻斷供應鏈、癱瘓公衛體系等風險。新加坡國立大學東亞研究所主任郝福滿（Bert Hofman）表示，中國與病毒共存的過渡期將十分坎坷，因為中國是驟然解封，導致許多人尚未做好準備、來不及打疫苗，醫療體系也承受不了病例激增。

中國也面臨企業信心流失的困境，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）不諱言，在中國做生意的外國企業愈發認為習近平政府的政策捉摸不定。該商會去年針對成員的調查結果顯示，高達六成企業認為在中國經商愈發困難，不透明的法規、商業活動動輒政治化皆是原因。

在外交層面，中國恢復與各國跨邊境交流，讓很多人期盼中國與西方能化解緊張關係，但中國一直暗中支持俄羅斯入侵烏克蘭，即使習近平去年十一月與美國總統拜登會談，承諾恢復兩國對話，但美國康乃爾大學中國外交政策教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）認為，若雙方未就降低局勢採取行動，美中緊張不太可能緩解。

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