美日領袖聯合聲明︰台海和平 對國際安全不可或缺

美國海軍13日宣布，尼米茲號航空母艦打擊群12日已在南海展開行動，該打擊群包括1艘巡洋艦與3艘驅逐艦，進行海上打擊、反潛作戰、空地聯合訓練等多種操演。圖為尼米茲號航艦。（取自美軍太平洋艦隊臉書）

2023/01/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十三日在白宮與日本首相岸田文雄舉行高峰會，會後聲明強調兩國反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，並重申維護台海和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，鼓勵兩岸和平解決問題。此外，拜登也重申美國堅守對日本的防衛承諾，將共同推動兩國軍事同盟現代化。

強烈反對武力片面改變現狀

這是岸田二○二一年十月上任後首次訪美。根據聯合聲明，在台灣問題上，兩人強調美日基本立場不變，維護台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分，鼓勵以和平方式解決問題。兩人也坦言，從中國行徑不符合基於規則的國際秩序到北韓挑釁，足見印太地區的挑戰日益增加，兩國強烈反對在世界任何地方透過武力或脅迫片面改變現狀，並將繼續致力朝鮮半島完全無核化。

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拜登形容美日同盟正處於「非凡時刻」，關係從未如此密切，美方將用盡包含核武在內的一切能力，確保美日同盟及對日防衛的完整，同時也將在日本防衛支出的「歷史性增長」和新國安戰略等基礎上，推動軍事同盟現代化。兩人重申日本購買美製戰斧巡弋飛彈的決心，並共同深化日本「反擊能力」。

岸田表示，上月公布的新國安戰略會確保區域和平及繁榮，日本在國際舞台上準備扮演愈來愈強大的角色。華爾街日報解讀，這次峰會的一大要點就是協助日本成為軍事強權。

在經濟議題上，兩人同意強化經濟安全方面的共同優勢，包括半導體等關鍵技術的供應鏈安全。日本內閣官房副長官木原誠二透露，日方會根據不同國家的規範，適當處理限制晶片出口的問題。

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