菲撤銷與中越勘探南海油氣協議

菲律賓最高法院10日裁定，撤銷2005年菲國與中國及越南簽署的共同勘探南海油氣協議。圖為菲國總統小馬可仕（右）本月4日訪問中國時，中國國家主席習近平在北京人民大會堂接待。（美聯社檔案照）

2023/01/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此菲律賓總統小馬可仕甫同意與中國就開發南海油氣重啟談判之際，菲國最高法院十日裁示撤銷二○○五年與中國及越南簽署的共同勘探南海油氣的協議，菲國油氣探鑽業者股價十一日應聲下跌。中方對此重申，期許中菲儘早重啟油氣合作開發談判。

菲最高院判協議違憲

菲國最高法院十日宣布，菲中越三國在近十八年前簽署的「聯合海洋地震工作協議」違憲，因為該協議「允許外國獨資公司參與勘探」菲律賓的天然資源。該協議是由中國海洋石油公司、越南石油天然氣公司，以及菲律賓國家石油公司在菲國前總統艾洛優任內簽署，二○○八年七月失效。菲國最高法院是在二○○八年五月受理本案，審酌了十五年才做出無效裁示。

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該裁示導致在南海有服務合約的菲國鑽油業者PXP能源公司股價下跌近十二％，東方石油礦產公司下跌逾九％，在茉莉花天然氣田（Sampaguita gas field）也有業務的Atok-Big Wedge股價下跌一．二％。證券分析家指出，PXP能源的股價一度因中菲可能重啟油氣談判的預期心理止跌回升，但最高法院的裁示卻將之打回原形。

中國外交部發言人汪文斌十一日在例行記者會上表示，中菲越三國二○○五年簽署的協議，在促進南海穩定合作發展上發揮重要作用；中方願與包括菲律賓在內的南海各國處理南海分歧與探索包括共同開發在內的海上合作，並重申小馬可仕稍早訪中時已同意按照二○一八年中菲油氣開發合作備忘錄重啟協商。

菲國在一八年十一月前總統杜特蒂任內與來訪的中國國家主席習近平簽署的一份關於南海油氣開發合作的諒解備忘錄，但杜特蒂在去年六月底卸任前下令全面終止與北京的南海油氣開發合作協商，準備就任的小馬可仕當時也說他的政府在南海議題寸土不讓。根據了解，中菲聯合勘探開發的南海海域涉及領土主權糾紛，菲國堅持相關海域為其專屬經濟區與大陸棚，此外菲國憲法也禁止在專屬經濟區內的油氣資源共同開發。

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