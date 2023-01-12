美飛航系統當機 國內線幾乎停擺

由於美國聯邦航空總署提供機師飛航必要通告的系統當機，美國各地11日有數千航班延誤、數百航班取消。經過連夜搶修後，各地航班已逐漸恢復起飛。（美聯社）

2023/01/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）十一日驚傳民航機和軍機均須依循的「飛航公告」（NOTAM）系統停電後當機，FAA立刻著手搶修，同時要求所有航空公司直至美國東部時間上午九時（台灣時間下午二時）暫停美國起飛的航班，已飛行者則維持原路線。這起意外事故造成數千個出入境航班延誤、數百航班被迫取消，但當局判定全案並無網路攻擊的證據。

數千航班延誤

NOTAM為飛行員賴以得知空域或機場特別安排、臨時規定和運作程序改變的系統，對航空安全至關重要。十一日原應有兩萬一四六四個班次從美國起飛，載客量近二九○萬人，以美國航空四八一九個班次最多，達美航空、西南航空緊追在後；絕大多數為國內線，國際航班有一八四○個。

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已逐漸恢復起飛

聯合航空立刻暫緩所有國內班次；德國漢莎航空、法國航空則決定美國出入境航班初步先維持原訂飛行計畫，但法航同時密切觀察事態發展。延誤航班以東岸為主，並逐漸向西岸擴散，歐洲飛美國班機多未受影響。

經過連夜搶修，全美各地航班已逐漸恢復起飛，但國家空域系統（NAS）「運作依然受限」。美國總統拜登聽取運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）簡報後，指示該部繼續調查事故原因。

由於美國聯邦航空總署提供機師飛航必要通告的系統當機，美國各地11日有數千航班延誤、數百航班取消。（歐新社）

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