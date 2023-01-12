日馬毛島基地動工 九州至沖繩「不沉航艦」

為防範「台灣有事」，日本加強西南離島防衛的準備工作又有新進展。鹿兒島縣馬毛島的自衛隊基地興建工程，預定12日動工，未來將做為美軍航空母艦艦載機起降訓練（FCLP）基地，自衛隊也計畫在此進行F-35戰機起降訓練，以及陸上自衛隊「水陸機動團」登陸訓練等離島防衛相關演訓之用。馬毛島的基地化被期待成為「不沉的航空母艦」，做為可以覆蓋日本西南群島的第二個防空據點，彌補日本在九州至沖繩本島間的防衛缺口。（取自產經新聞）

2023/01/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕為防範「台灣有事」，日本加強西南離島防衛的準備工作又有新進展。鹿兒島縣馬毛島的自衛隊基地興建工程，預定十二日動工，未來將做為美軍航空母艦艦載機起降訓練（FCLP）基地，自衛隊也計畫在此進行F-35戰機起降訓練，以及陸上自衛隊水陸兩棲部隊「水陸機動團」登陸訓練等離島防衛相關演訓之用。

鄰接中艦出入太平洋最短路徑

馬毛島位於九州最南端鹿兒島縣，距離種子島西側約十二公里，面積約八．二平方公里，為日本第二大無人島。馬毛島鄰接的大隅海峽是中國船艦從東海進入太平洋的最短路徑，具有重要戰略地位；自衛隊與美軍進駐，將彌補日本在九州至沖繩本島間的防衛缺口。馬毛島基地化也被期待成為「不沉的航空母艦」，做為可以覆蓋日本西南群島的第二個防空據點。

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日美兩國在二○○六年確定將神奈川縣厚木基地的美軍航艦艦載機移轉至山口縣岩國基地時，即有意將距離岩國僅約四百公里的馬毛島國有化，並建設基地做為FCLP之用。雙方在二○一一年敲定此案，但因國有化收購不順，再加上反對派發動干擾，一直到岸信夫擔任防衛大臣時才終於落實。

將供自衛隊運用 也供美軍訓練

讀賣新聞報導，馬毛島的基地建設預定十二日動工，施工期約四年，除了整建島上交叉的兩條跑道之外，也將興建彈藥庫和碼頭設施，整座島將成為基地。由於未來美軍訓練每年僅有數次，其他時間將由自衛隊運用。

據報導，自衛隊的演訓將涵蓋多個方面，包括F-35戰機起降、水陸機動團登陸訓練，以及部署「魚鷹」運輸機等，在有事之際也能做為部隊投射西南地區的據點。

除馬毛島外，防衛省近年也加強鹿兒島的防衛部署，包括二○一九年在奄美大島兩基地部署防空及反艦飛彈部隊，去年十一月在德之島舉行日美「利劍」聯合演習。美軍無人偵察機MQ-9去年十一月也在鹿兒島本土的海上自衛隊鹿屋基地，執行臨時近海監視警戒任務。

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