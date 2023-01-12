中國加碼報復日韓 過境免簽也停發

美國馬薩爾科技公司拍攝的衛星畫面顯示，中國河北省唐山市的殯儀館在2020年1月26日（上）和本月4日有明顯對比。（路透）

2023/01/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國疫情升溫卻在八日大解封，包括南韓和日本在內多國緊急祭出因應措施，不過中國不滿痛批歧視，十日宣布停發日韓旅客的入境簽證，中國移民管理局十一日又宣布，基於近期少數國家對中國公民實施「歧視性的入境限制」，宣布取消日韓旅客過境中國的七十二小時及一四四小時免簽措施。日本已循外交途徑向中國提出抗議；南韓則強調，對中國旅客的防疫管制是基於科學根據，對中方的報復行徑深感遺憾。

南韓限制港澳航班停仁川機場

中方十日採取第一波報復措施後，南韓加碼宣布，即日起限制港澳航班只可在仁川國際機場降落，且旅客不可在該機場轉機往其他內陸城市。港府十一日指新增限制不合理，已要求南韓撤回限制。

請繼續往下閱讀...

分掛牌辨識中客 機場設隔離區

南韓要求中國入境旅客掛上黃色入境卡，被中國網友批「辱華」後，中媒報導，九日搭乘航班降落在日本關西機場的中國旅客，被發放紅繩吊牌，以與其他旅客區分；該機場還設有中國入境專門隔離區。

南韓總統尹錫悅表示，北京的報復措施對雙邊關係造成「不必要」的緊張，強調南韓基於科學依據制定防疫政策，他已要求外交部向中方充分說明。南韓外長朴振稱，中國全面停發短期簽證的反制措施，令人深感遺憾。他指出，南韓仍向有緊急商業或人道目的的中國訪客核發簽證，中方理應基於科學客觀事實做出防疫安排。

日本外務大臣林芳正表示，中方利用與疫情對策不符的理由，限制審發簽證，令人非常遺憾，日方已循外交途徑提出抗議，並要中方取消該項政策，日本將持續觀察中國疫情狀況及公開披露的資訊等，以妥善因應。

南韓此前宣布在一月二日至卅一日間暫停向中國旅客簽發短期簽證，還要求來自中國的旅客出示行前四十八小時內的核酸檢測陰性證明；日本則要求從一月八日起來自中國的旅客在出發前七十二小時內進行核酸檢測，並提供證明。

經濟高度依賴中國 南韓反最先被開刀

日韓並非唯一限制來自中國旅客的國家，尚不清楚為何中國目前只針對這兩國進行反擊。香港「南華早報」引述中國國務院參事、人民大學教授時殷弘指出，南韓成為最早被實施「相應措施」目標的原因，可能是因南韓多位國會議員上月訪台，而南韓經濟對中國高度依賴，也可能是最先被中國開刀的原因。

中國反制稱對等措施 小粉紅叫好

中國的反制措施在網路上引起不少「小粉紅」叫好，也有網民說去日韓旅遊是自取其辱。中國外交部發言人汪文斌說，這是對等措施，中方反應合理正當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法