加拿大逾4千億採購88架F35

隨著俄羅斯非法入侵烏克蘭，中國也在印太地區擴張勢力，加拿大政府九日證實，為汰換老舊機隊以因應中俄的挑戰，將斥資190億加幣（約4322億台幣）採購88架美國F-35A匿蹤戰鬥機，為該國30年來最大一筆軍事投資，也是8個合作研發F-35的夥伴國家中，最後取得該第5代戰機的國家。首架F-35預計2026年交貨，全機隊則可望在2032或34年前全面運作。（路透）

2023/01/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著俄羅斯非法入侵烏克蘭，中國也在印太地區擴張勢力，加拿大政府九日證實，為汰換老舊機隊以因應中俄的挑戰，將斥資一九○億加幣（約四三二二億台幣）採購八十八架美國F-35A匿蹤戰鬥機，為該國卅年來最大一筆軍事投資，也是八個合作研發F-35的夥伴國家中，最後取得該第五代戰機的國家。

加拿大國防部長安南德表示，置身當今複雜的全球環境，加拿大需要一支靈活、敏捷與有能力因應各種無法預見之情況的軍隊；隨著俄羅斯非法且不正當地入侵烏克蘭，以及中國在印度太平洋地區的行為日益獨斷，「我們的世界變得更黑暗，這項計畫更顯重要…，現在是我們必須確保我國國防…包括北極地帶的時刻」。

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安南德還提及以規則為基礎的國際秩序在世界各地受到挑戰，因此加國需要F-35來保護國民、加強北極安全與國家主權，與履行其北大西洋公約（NATO）、北美航太防衛司令部（NORAD）與其他義務─「以規則為基礎的國際秩序」，正是以美國為首的西方國家經常用來指責中國的用詞，稱北京當局企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

最快9年後全機隊運作

根據加國政府的新聞稿，首架F-35預計二○二六年交貨，全機隊則可望在二○三二或三四年以前全面運作。F-35有標準版F-35A、短距起飛與垂直降落的F-35B，以及航空母艦版F-35C等三個版本，加國採購的是F-35A，每架約八千五百萬美元，以取代其老化的CF-18。此外，此一交易金額除了購買戰機，還包括在加國亞伯達省與魁北克省打造兩座空軍基地及相關設備與服務。

加拿大是包括英美等國在內的八個參與研發F-35的夥伴國家之一，也是八國中最後一個取得這款第五代戰機的國家。加國總理杜魯道二○一五年掌權後，曾以太貴為由拒絕採購F-35。拜烏俄戰爭之賜，各國對美國軍火製造商洛克希德．馬丁公司生產的F-35大感興趣，許多非八個研發夥伴國的國家也完成採購交易與將其納入空軍服役，包括亞洲的日本、南韓與新加坡。

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