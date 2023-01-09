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    英官員用車 竟藏中國追蹤裝置

    英媒披露，英國政府用車上竟潛藏中國追蹤裝置，引發資深議員高度關切，呼籲必須將中國視為「威脅」。圖為英國衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）。（示意圖，歐新社檔案照）

    英媒披露，英國政府用車上竟潛藏中國追蹤裝置，引發資深議員高度關切，呼籲必須將中國視為「威脅」。圖為英國衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）。（示意圖，歐新社檔案照）

    2023/01/09 05:30

    SIM卡能傳送定位資料 恐行蹤全都露

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國「每日郵報」（Daily Mail）六日引述安全機構消息報導，經過官方維安地毯式搜索相關車輛後，發現英國政府用車上竟藏有至少一項中國追蹤裝置，從中國進口的一個密封零組件內發現能傳送定位資料的SIM卡，「令人不安」。英國前外交大臣暨前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith） 直言，這發現顯示，英國把中國視為「系統性威脅」的時候到了。

    據報導，為改善英國國防基礎設施，外交官、部長等高層政府官員的座車都受到搜索。一名在職安全情報人員告訴英國報紙「i」， 這些英國官員座車已遭手術式拆解，至少發現一枚可傳出定位資料的SIM卡；這些中國汽車零組件沒被打開就裝上車子，主因數項保固和商業協議。

    英國政府通訊總部（GCHQ）消息人士說，中國目的可能是要量、而非質，這類追蹤器有助打造資訊庫，蒐集中國有興趣的可能位址；SIM卡得以經年累月調查政府、不斷回報移動紀錄、持續建立活動豐富面貌，「這就是易遭攻擊的弱點」。其他消息人士則憂心全球汽車業密集使用中國製零組件。

    英前外相︰應視中為系統性威脅

    英國政治圈對此憂心忡忡。前外相史密斯說，「我不明瞭，中國對我們所有人帶來的威脅，英國（政府）究竟還需要知道多少」、「無疑地，是時候改變整體性評估，並把中國視作一項系統性威脅」。最近退休的一名維安專家也形容這項威脅「巨大」，且可能意味俄羅斯與中國情報單位都在追蹤英國政府首長。

    過去幾個月來，英國政府和國會基於安全考量，引進多項新安全措施，包括為首長工作的幕僚人員與中國、俄羅斯關係遭到檢視，政府部門也將重新審核中國製裝置。近年來BMW、福斯汽車、富豪 、捷豹荒原路華都跟中國聯通合作開發車內5G連網，而中國聯通已於二○二一年遭到美國基於國安疑慮的制裁。部分上述車廠否認這類連線會使車子易受間諜監控。

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