日本愛子公主 新年朝賀初體驗

暌違3年，日本皇室2日舉行新年朝賀活動，皇居開放民眾前往賀年，皇室主要成員有15人出席，天皇德仁獨生女愛子公主也首度參加。左起為上皇后美智子、上皇明仁、天皇德仁、皇后雅子、愛子公主、秋篠宮文仁親王、王妃紀子、佳子公主。（路透）

2023/01/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕日本皇居暌違三年再次開放民眾新年朝賀，德仁天皇與皇后二日帶領皇室成員接受民眾朝賀，成年的愛子公主也首次在新年朝賀亮相。

雖然今年的新春活動幾乎沒有任何限制，但基於武漢肺炎防疫考量，避免民眾群聚，今年的朝賀以抽籤方式僅開放九千六百名民眾分六批參加，約為往年規模的十分之一，並取消往年高呼「天皇陛下萬歲」的口號，但許多民眾仍對新年朝賀能夠重啟感到振奮。

請繼續往下閱讀...

德仁天皇向朝賀民眾表示，近三年來由於疫情擴大，大家歷經許多艱辛。三年過去了，今天能和大家一起慶祝新年，他感到非常高興；值此新年之際，祝福日本和全世界人民幸福。

上月才過完廿一歲生日的愛子，首次出席新年朝賀。她穿著淺藍色立領禮服，站在皇宮的露台上向民眾揮手，成為鏡頭鎖定的焦點。明仁上皇夫婦今年也出席朝賀，兩人和德仁天皇夫婦及愛子五人首次同台畫面也受矚目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法