揮別陰霾 全球迎新盛況重現

英國倫敦摩天輪「倫敦之眼」與夜空煙花相互輝映。（路透）

2023/01/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕世界各地依時區在倒數計時與璀璨煙火中迎接二○二三年，相繼送走爆發烏俄戰爭、英國新君登基、全球陷入通貨膨脹，以及中國解封後武漢肺炎疫情大爆發的二○二二年。

新的一年始於中太平洋環礁小國吉里巴斯，之後穿過俄羅斯與紐西蘭，然後依序進入亞洲、歐洲與美洲。戰火中的烏克蘭東部大城哈爾科夫，兒童得以在擁擠的地鐵站內與耶誕老人原型聖尼古拉斯相遇；烏國首都基輔街頭空無一人，唯一的跨年跡象僅止於民眾在陽台上呼喊「新年快樂」與「榮耀歸於烏克蘭」。但隨後在烏國各地響起的空襲警報聲與爆炸聲，提醒眾人戰火在新的一年並未止歇。

請繼續往下閱讀...

從澳洲雪梨港畔、法國巴黎香榭麗舍大道、英國倫敦泰晤士河畔，到巴西里約熱內盧柯帕加巴納（Copacabana）海灘，以及以隨金球降下倒數計時而聞名的美國紐約市時報廣場，都有數千甚至萬計的跨年人潮，盛況與過去幾年因武肺疫情而取消、要求戴口罩或限制人數的迎新活動，不可同日而語。時報廣場八個街區外有一名十九歲男子揮刀襲警，造成兩名員警受傷，遭警方開槍制伏。

然而，當大多數國家已擺脫疫情陰霾，重開邊境與解除社交距離之際，中國卻因在去年底解除嚴格的「動態清零」政策而爆發大規模疫情，醫療體系幾近崩潰、殯儀館屍滿為患，民眾幾乎無心跨年迎新。中國民眾上網抱怨找不到任何「未陽」的朋友跨年迎新，也有人期許新的一年能夠恢復到疫情前的生活，至少讓學童正常到校上課，而非沒完沒了地在家上網課。

中國在跨年迎新之際的最熱門網路消息，似乎是入口網站「網易」整理製播的二○二二年集體記憶影片遭禁。這部回顧影片提及中國各地過去一年的要聞，包括各種極端封控亂象、人口販運「徐州鐵鍊女」、唐山燒烤店打人案與烏魯木齊大樓火災等，據信因內容被視為令當局顏面無光而遭禁，網友氣得大罵。據稱拜中宣部新任部長李書磊成功說服國家主席習近平之賜，該片現已解禁。

世界第一高塔杜拜哈里發塔施放煙火。（法新社）

美國紐約市時報廣場也重現跨年人潮。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法