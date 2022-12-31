防變異株 大馬驗中國航班廢水

日本成田機場30日貼出針對中國旅客的防疫措施通知。（彭博）

2022/12/31 05:30

強化病毒監控、延緩入侵 美也計畫跟進

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國明年一月八日起全面開放國人出國，但因境內武漢肺炎疫情大爆發，許多國家深怕疫情捲土重來。距離中國最近的南韓、日本皆擴大對中國入境旅客的防範措施，並加強管控中客掃購感冒相關藥品；馬來西亞將採檢飛機廢水樣本，美方也計畫實施。世界衛生組織（WHO）稱「理解」各國對中國旅客的限制，因中國方面數據不透明，惟歐盟、英國、泰國、印尼等暫不跟進。

南韓停發短期簽證 監控中國人蒐購藥品

南韓政府卅日表示，在中國疫情受到控制前，有必要限制自中赴韓的短期旅行，因此，南韓駐中使館將自明年一月二日至卅一日暫停核發短期簽證，且時限可能延期；中國赴韓航班暫不增班，仍維持約疫情前五％的水準，且只能從仁川機場入境；二月廿八日之前，中國旅客須在搭機前、入境後PCR篩檢各一次，外籍人士須在規定場所等待結果。

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據南韓外交部卅日資料，目前韓國在中國設立的十間公使館共有三八○名外交官與員工，其中有二四○人染疫，約佔六十三％。此外，鑑於京畿道河南市傳出一名中國人爆買六百萬韓圜（約十六萬台幣）的感冒藥和止痛藥，南韓準備加強監管，避免有人大量購買藥物，造成本地缺貨情形加劇，重蹈二○二○年中國經銷商掃購南韓口罩的覆轍。

日本政府卅日啟動針對中國入境人員實施抗原檢測，自中國入境或七天內曾到過中國者，均是檢測對象，結果呈陽性且有症狀者在指定設施隔離七天，無症狀者隔離五天，陽性者一律進行基因組分析；直飛航班限成田、羽田、關西和中部等四座機場降落，至於與香港開通直飛的新千歲、福岡、那霸三座機場，只要乘客七天內未到過中國，則允許降落。

馬來西亞政府卅日表示，將對中國在內所有入境旅客進行發燒篩檢，並採檢中國航班廢水，查明有否新變異病毒；美國疾病管制暨預防中心（CDC）也稱正考慮採樣機上廢水。許多專家說，因為中國不願分享基因組資料，採檢機上廢水比要求登機前出示陰性證明更能有效延緩變異株入侵。

世衛稱理解多國擴大管制 歐盟暫不跟進

儘管義大利率先對中國入境人員篩檢，並呼籲歐盟其他國家跟進，但德、法及歐盟疾病預防管制中心（ECDC）都相對保留，認為中國病例激增應不會影響本身疫情走勢，因此沒有必要強制要求中國旅客接受篩檢。英國持相同觀點。不過，西班牙則要求中國旅客出示病毒陰性或完成接種疫苗證明。世衛秘書長譚德塞表示，由於欠缺北京提供的疫情數據，「可以理解」部分國家對中客實施限制；世衛將持續關切局勢發展，並鼓勵北京追蹤病毒、對最高風險族群施打疫苗，更要樂於提供訊息。

29日從中國抵達義大利米蘭馬爾片薩機場的旅客，依序排隊準備進行篩檢。（歐新社）

30日從上海抵達東京成田機場的旅客，排隊接受篩檢。（彭博）

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