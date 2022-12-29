新核心VS.印太戰略 兩韓軍備競賽升高

北韓執政的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議廿七日開幕。（法新社）

2022/12/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓執政的朝鮮勞動黨廿七日起召開第八屆中央委員會第六次全體會議，最高領袖金正恩廿八日提出「二○二三年需要強力推進的自衛國防力量強化新核心目標」，暗示北韓在新的一年將繼續進行密集武器測試。南韓同日也公布首度單獨制定的區域外交戰略《自由．和平．繁榮的印度太平洋戰略》最終版，以及二三至二七年投入三三一．四兆韓元（約八兆台幣）的五年國防規畫。

鑑於北韓趁全球對付武漢肺炎疫情之際發展武器，且廿八日「對敵鬥爭」路線已盡現無意對談，專家預言兩韓軍備競賽將升高。

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北韓中央通信社廿七日報導，金正恩聲稱今年「國力在政治、軍事、經濟、文化等各領域得到加強」，並「提出了冶金、化學、電力、煤炭、機械等基幹工業和建設、農業、輕工業等國民經濟各部門要攻佔的二○二三年度重點目標且指明了實行途徑」；廿八日再分析評估朝鮮半島「新的挑戰局面和國際政治形勢」，並明確指出「對敵鬥爭方向」及「二○二三年需要強力推進的自衛國防力量強化新核心目標」。

但朝中社廿八日報導未細述北韓「新核心目標」為何，南韓聯合通訊社（韓聯社）研判金正恩可能提及「五大國防課題」等高強度核武裝措施。南韓統一研究院北韓研究室主任洪珉指出，從北韓「對敵鬥爭」常用於對南韓路線來看，研判北韓無意重返對話或改善關係、明年採取強硬姿態可能性升高。

南韓提升軍力 ５年８兆

南韓廿八日公布的未來五年國防規劃，則將創設核武器與大規模殺傷性武器應對本部，最優先分配的裝備費佔國防總預算比例，也將從今年的卅一％逐步增加到二七年的卅六％。韓聯社指出，因應北韓和飛彈威脅日益升高，南韓以「三軸體系」為主的裝備費也將提高，預料兩韓軍備競賽將加劇。

值得注意的是，韓版印太戰略將中國稱為「主要合作國家」，與被認為致力排除中國的美國印太戰略有所區隔。南韓總統辦公室高層強調，尹錫悅政府的印太戰略主要原則包括「包容」，與排除或牽制特定國家「有一定距離」。

與此同時，日本《讀賣新聞》廿八日獨家報導，日本首相岸田文雄預定下月十三日首度於白宮和美國總統拜登舉行領袖會談，屆時將提出日方修正過的《國家安全保障戰略》等三份文件，並承諾增加防衛經費，期有助深化日美同盟。

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