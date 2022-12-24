盜個資追蹤記者位置 TikTok開除4員工

中國抖音國際版TikTok應用程式標誌。（路透檔案照）

2022/12/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版TikTok造成的國安風險，已令多國警覺，TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」廿二日證實，該公司的四名中國員工不當取得兩名歐美媒體記者以及一小批美國用戶的IP位址等資料，追蹤用戶位置，因此遭到開除。

字節跳動調查公司資訊外流的行動中，兩名在美國、兩名在中國的員工取得了英國「金融時報」記者克利多（Cristina Criddle）、美國網路媒體BuzzFeed記者貝克—懷特（Emily Baker-White），以及其他透過TikTok帳號與這兩名記者有關聯的一小批人的IP位址等個資，要了解他們是否與被懷疑洩漏公司內部資訊的員工曾身處同一個地點，不過，調查未找到任何關聯。

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字節跳動廿二日發給員工的內部信說明這項調查行動，法務長安德森在信中說，這四名員工濫用他們的權限，取得TikTok用戶的資料，違反了行為準則，現已全遭開除。TikTok執行長周受資也發出類似內容的信件給員工，並表示，這起不當行為，完全不能代表他所知道的TikTok原則。

字節跳動內部調查 證實隱私與安全風險

字節跳動在今年夏天、以及「富比世」雜誌十月披露該公司打算利用TikTok監視特定美國公民的實體位置後，先後展開兩場內部調查。克利多六月起發表的多篇報導，揭露TikTok倫敦公司今年以來已有數十名員工離職和這些離職員工的不滿，貝克—懷特也曾報導該公司內部消息。紐約時報指出，調查行動證實了富比世報導所指的部分內容，也凸顯兩年來美國聯邦、各州政府和國會議員提出的TikTok隱私與安全風險。

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