遭中反制裁 余茂春：證明做對事

遭中國反制裁，余茂春立刻在推特稱這是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」。（取自自由亞洲電台）

2022/12/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國外交部廿三日聲稱，由於美國九日藉口所謂西藏人權問題，對兩名中方官員進行非法制裁，中方依據反外國制裁法對余茂春、斯坦恩（Todd Stein）採取反制裁並即刻施行。余茂春身為美國前朝川普政府的國務院首席中國政策和規劃顧問，立刻在推特稱這是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」，並告訴「自由亞洲電台」，中方「制裁我，正好是說明我做的事情是正確的。」

美9日制裁西藏兩中共官員

美國財政部及國務院在國際人權日前一天宣布制裁中國共產黨西藏自治區前黨委書記吳英傑、西藏自治區公安廳廳長張洪波，凍結兩人在美資產、不許美國人與之打交道，並禁此二人及其直系親屬取得簽證進入美國。

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中方廿三日公布完全相同的措施反制。外交部發言人毛寧強調，余茂春、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）辦公室副主任斯坦恩「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」，重申西藏事務純屬中國內政，美方粗暴干涉必將受到中方堅決反制。

生長於中國安徽省、一九八四年赴美深造後生根的余茂春，在協助川普政府推動精準打擊中國的政策上，扮演關鍵角色。

余茂春廿三日推文「願中國人民早日獲得自由，成為自己國家的主人」，呼籲「起來，不願做奴隸的人們！」他接受自由亞洲電台專訪時表示，美國九日宣布制裁中方是「一個非常正義的事情，也是一個非常風雅的事情」；中方廿三日作為則是「附庸風雅」，「我對這個事情根本不在乎」，「我覺得它制裁我，正好是說明我做的事情是正確的，我覺得沒有什麼太大的意義。」

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