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    斐濟變天 親中執政黨不認敗選

    可望出任斐濟新總理的人民聯盟黨領袖拉布卡（中），與民族聯盟黨領袖普拉薩德（右）、社會民主自由黨主席賈魯（Anare Jalu，左）20日在達成合作協議後攜手。（法新社）

    可望出任斐濟新總理的人民聯盟黨領袖拉布卡（中），與民族聯盟黨領袖普拉薩德（右）、社會民主自由黨主席賈魯（Anare Jalu，左）20日在達成合作協議後攜手。（法新社）

    2022/12/22 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南太平洋島國斐濟在歷經充斥作票指控與要求軍方介入的大選後，在野黨廿日就結盟籌組新政府達成協議，意味現任總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）掌權長達十六年的局面即將告終；新執政聯盟已示意，希望冷卻與中國的關係。不過，執政黨廿一日拒絕接受選舉失利，斐濟政局再陷混沌。

    無黨過半 關鍵小黨挺反對黨

    這次大選被視為是兩名前軍事政變領袖的高風險競爭，也是對斐濟民主化和中國尋求增加太平洋影響力的考驗。十八日的選舉結果顯示，無一政黨取得國會過半席次，巴依尼馬拉馬領導的斐濟第一黨（Fiji First）與拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的人民聯盟黨（People’s Alliance）所屬聯盟，在五十五席的國會各拿下廿六席。

    拿下三席而成為兩派爭取的小黨社會民主自由黨（SODELPA），黨魁加沃卡廿日同意加入拉布卡領導的聯盟，意味著拉布卡在暌違廿三年後，將成為下任總理。七十四歲的拉布卡曾是橄欖球國家隊員，因在一九八七年兩度發動政變，而被暱稱為「藍波」。

    在一九九二年至九九年擔任總理的拉布卡表示，在他領導下，斐濟將疏遠中國，明確排除追隨索羅門群島、與中國簽訂安全協議的可能性。加沃卡也強調，不支持斐濟與中國建立安全關係，希望加強與澳洲等志同道合的國家往來。

    執政黨稱籌組政府協議非法

    不過，斐濟第一黨廿一日在大選後首度發表評論，強調反對黨籌組政府的協議屬非法，巴依尼馬拉馬仍是總理；據斐濟憲法，若無政黨贏得國會過半席次，總理應由國會議員投票選出。斐濟國會廿一日延後舉行第一次會議，新任總理原定會中宣誓就職。

    巴依尼馬拉馬則是在二○○六年的政變中掌權，之後贏得兩場選舉，使自己的統治合法化。在他統治期間，斐中關係愈來愈密切，由於他發動政變而遭到澳洲和紐西蘭制裁，斐濟採取「向北看」政策以穩定經濟。

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