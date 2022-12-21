法中外長視訊會談 中版聲明又造假

法國外交部長柯隆納。（歐新社檔案照）

2022/12/21 05:30

新聞稿謊稱法願助「推進中國式現代化」

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國外交部長王毅和法國外長柯隆納（Catherine Colonna）十九日舉行視訊會談，雙方會後各自發布的新聞稿卻出現重大差異：中國外交部官網稱，柯隆納表示法方「看好」並願協助中方「推進中國式現代化」，但法國外交部官網隻字未提中方前述強調內容，而是凸顯柯隆納向王毅呼籲，歐中關係應繼續朝經貿更對等互惠方向再平衡。

「中國式現代化」一詞為中共總書記習近平在二○二一年建黨百年演講中所提出，意義涵蓋「堅持中國共產黨領導」與「堅持中國特色社會主義」等。中方發出七五二字長的中文新聞稿，顯然試圖對這場雙邊會晤加油添醋。中國外交部新聞稿指出，「法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規劃制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係，法方看好並願助力中方推進中國式現代化」。

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法國外交部發出僅二九九字的法文新聞稿，稱柯隆納十九日與王毅舉行視訊會談是對「全球戰略夥伴發展的前景進行討論」，根本未提中方所稱一起「籌備雙方下階段高層交往」、「規劃制定合作路線圖」，以及「法方看好並願助力中方推進中國式現代化」。

中方新聞稿隻字未提烏國、北韓

法國外交部指出，「部長（柯隆納）呼籲對方（王毅）繼續朝更大的經濟和商業互惠方向，尋求歐中關係的再平衡，她並鼓勵中國進一步向歐洲投資者開放市場」。不過，這段話在中方新聞稿裡也同樣隻字未提。

此外，中方新聞稿也未見法國新聞稿所稱「柯隆納強調，中國在促使俄羅斯停止對烏克蘭的侵略戰爭上可發揮的作用；在關於北韓違反聯合國安理會相關決議義務，柯隆納也呼籲繼續目前進行的外交努力，以在安理會可做出應對挑戰的表態」。

中國在國際舞台上隨處可見「戰狼式」小動作。美國總統拜登和中國國家主席習近平十一月中旬舉行視訊會議後，雙方的表述就發生重大差異。當時中方通稿及中國外交部副部長謝鋒均聲稱，拜登在會中指美方「不支持台獨」，但美方聲明完全未見拜登有此表述，而是凸顯拜登強調美方堅決反對片面改變現狀，或破壞台海和平穩定的行為。

法中外長視訊會談，但雙方會後發布的新聞稿出現重大差異。（歐新社檔案照）

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