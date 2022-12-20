逾1700萬網友投票 馬斯克辭推特CEO？ 57.5％贊成

全球首富馬斯克發起民調，詢問粉絲是否該辭任推特執行長，結果有五十七％以上認為他應該辭職。（法新社）

2022/12/20 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕推特（Twitter）執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在該平台發起的一項調查，十九日結果揭曉：逾一七○○萬推特用戶投票，近六成（五十七．五％）表示他應該下台。馬斯克承諾將遵守該調查結果，為這家他接手短短七週多就造成許多動盪的社群媒體帶來新的不確定性。

馬斯克十八日在推特上發起民調詢問：「我是否應該卸任推特的負責人？」並給了推特用戶兩個答案選項：「是」或「否」。同時，馬斯克表示「將遵守這次民意調查的結果」。此持續十二小時的調查於十九日台灣時間晚間七點結束，約一七五○萬推特用戶投票，五十七．五％認為他應該卸任推特，四十二．五％支持他留任。

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接手後一再引發爭議

推特未立即宣布馬斯克是否或何時將會卸下職務。馬斯克若下台，誰將接手、他本人在推特公司扮演的角色等問題，也尚未釐清。馬斯克十月甫斥資四四○億美元收購推特，卻一再引發爭議，包括解雇一半員工；讓極右翼爭議人物重返推特；無預警暫停包括紐約時報、華盛頓郵報、美國有線電視新聞網（CNN）在內多名媒體記者推特帳號，引發聯合國批評此舉樹立「危險先例」；並試圖對先前免費的服務開始收費。

最新一項爭議是推特日前宣布一項新政策，用戶將不再能連結至競爭對手臉書、Instagram等主流社群媒體、以及新競爭者Mastodon、Tribel、Nostr等。不過，馬斯克在幾小時後就反轉立場，稱該政策會限於當推特用戶「主要」目的在提倡競爭者時，帳戶才會被停用，並推文說：「日後，針對重大政策改變將會有投票。我道歉。不會再發生。」

拖累特斯拉股價

分析師指出，自馬斯克接手推特後，他的另家公司特斯拉（Tesla）股價已重挫三分之一。投資專家布萊克（Gary Black）推文說，特斯拉董事會可能施壓馬斯克辭去其推特職位。投資人多半對馬斯克卸下推特執行長的前景抱持正面態度，特斯拉股價在美股十九日盤前交易一度漲逾五％。

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