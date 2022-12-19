「阿里雲」出包 澳門金管局斷網

阿里雲今年十一月在浙江省杭州市「雲棲大會」中展出其「飛天」作業系統。（法新社檔案照）

2022/12/19 05:30

〔記者高嘉和／綜合報導〕香港媒體報導，中國雲端服務供應商「阿里雲」位於香港的數據中心發生故障，包括澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衞視等多家政府機構與民間企業的官網都受到影響，甚至有多個當地外賣平台受波及；阿里雲對此聲明致歉，聲稱事故是香港機房製冷設備故障所致，到十八日晚間已陸續恢復中。

網站無法使用 外賣平台也受波及

根據「東網」等報導，阿里雲位於香港的數據中心發生故障，當地多個網站十八日中午起無法使用；澳門司警證實，包括澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衞視、澳門水泥廠、澳覓與mFood等，還有澳門日報應用程式均未能運作。由於多家外賣平台也受到波及，引起不少民眾抱怨。

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網友還指出，OKX交易所的「熱錢包」已五小時沒有出金紀錄，交易所用戶也陸續反映無法提領、甚至帳戶顯示資金歸零。OKX發佈公告，聲稱是阿里雲出現技術故障，導致交易所部分功能出現問題。

先前有台灣網友發現，北市府的「.taipei網域」頁面竟由中企「阿里雲」託管，質疑北市府將「台北通」手機應用程式（App）等民眾註冊個資直送中國。北市府資訊局出面解釋，「.taipei網域」委外營運管理，但廠商違反契約內不得使用中國廠牌資通訊產品規定，已完成主機位置移轉並將依合約議處。

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