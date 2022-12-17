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    中國恐爆武肺新變種 美國戒備

    中國首都北京一處藥局十六日商品架上嚴重缺貨。（歐新社）

    中國首都北京一處藥局十六日商品架上嚴重缺貨。（歐新社）

    2022/12/17 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國武漢肺炎本土疫情延燒月餘，美國、德國駐中國大使館十五和十六日相繼宣布暫停簽證業務，其中美國駐上海、武漢、瀋陽和廣州總領事館也一併暫停簽證業務，疑是因為使領館內工作人員有多人染疫。「美國之音」十六日報導，在中國疫情隨封控措施鬆綁而擴大之際，新變種病毒恐伺機而動，美方正密切監測。

    中國大量人口免疫力低下

    美國耶魯大學公共衛生教授陳希說，「中國長期以來一直堅持清零政策，以至於其人口總體上從未接觸過Omicron變種」，「這個世界上人口最多的國家包括大量免疫力低下的民眾，他們可以攜帶病毒數月，可能會產生令人擔憂的變種」；儘管北京正加速疫苗接種工作，但年末假期將屆，接種疫苗後建立免疫力需要時間，「也許未來兩週將是避免病毒在中國加速傳播的最後機會」。新加坡衛生部長王乙康十二日也提出類似的警告。

    美國白宮武肺病毒應對協調員杰哈十五日表示，美國自信能夠辨識出新的變種病毒，因為美國有相關監測程序，可在遊客入境時識別感染者與追蹤變種病毒。他補充，這個監測機制包括在美國和透過國外合作夥伴檢測廢水。

    中國國家傳染病醫學中心主任張文宏十一日預告，本次疫情需三至六個月才能度過，預計一個月內迎來高峰。中國微博帳號「心理師肖童」十三日晚間上傳的北京院方十二日上午開會錄音檔也指出，近一個月屬最嚴峻的疫情首波，北京和廣東省會廣州皆正招募退休醫護人員重返崗位；若借鏡現在已走到第九、十波幾乎無症狀的美國疫情時程，中國現在的大爆發只是開始，百分百難逃感染，且還有四、五波要走，「國家之前忙著去防，根本在治上沒有動腦子。」

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