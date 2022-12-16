「願榮光歸香港」Google拒港府刪改關鍵搜尋

香港特首李家超稱將就香港國歌搜尋結果一事，繼續與Google交涉；但Google不畏港府施壓，最新聲明表示不會人為操控搜尋結果。（美聯社）

2022/12/16 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕針對中國和香港特區政府施壓改變網路搜尋香港國歌的結果，Google公司十五日向法新社表示，不會人為操控搜尋結果。港府日前表示，Google已拒絕其要求、不願移除支持民主運動的抗議歌曲「願榮光歸香港」。

上月在杜拜、南韓仁川分別舉辦的兩項國際體育賽事裡，主辦單位接連發生將代表香港選手的國歌意外播成「願榮光歸香港」，促使港府向Google要求把該曲自搜尋結果中移除、並把中國國歌「義勇軍進行曲」置頂。外界在Google搜尋香港國歌時，有政治敏感性的「願榮光歸香港」歌曲連結會出現在「義勇軍進行曲」之前。「願榮光歸香港」為二○一九年香港「反送中」運動中創作歌曲，被許多港人廣為傳唱，視為真正國歌。

請繼續往下閱讀...

中國挺港府維護「國歌」尊嚴

中國外交部發言人汪文斌十四日在例行記者會上表示，中方支持香港特區政府堅定維護國歌尊嚴。香港特首李家超十三日表示，會繼續就國歌搜尋結果與Google交涉，技術上是可以移除不正確的資料，還強調播放正確國歌是「道德問題」。香港行政會議成員、也是律師的湯家驊十五日說，Google或涉「港區國安法」的「協助分裂國家」罪。

Google公司聲明︰「Google每天都要處理數以十億計關鍵字詞，因此我們建立了排序系統，以自動顯示相關、高品質和有用的資訊」；並稱Google「不會人為操控」網路自然排名，以決定特定網頁的排序。此回應暗指中國官方操控網路輿論及言論審查做法。

不過，香港數據科學家黃浩華直言，香港官員提起這爭議越多次，該抗議歌曲出現在搜尋結果的排行越高。香港新聞界也指港府恐受史翠珊效應（Streisand effect）衝擊，即越試圖隱藏，越使該爭議吸引更多注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法