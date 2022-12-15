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    美兩黨提案 封殺TikTok、華為

    繼美國多州以國安理由禁止公務部門使用國際版抖音TikTok之後，美國國會兩黨也聯手提案封殺，擬禁止這家中國短影音分享平台在美國營運。（路透）

    繼美國多州以國安理由禁止公務部門使用國際版抖音TikTok之後，美國國會兩黨也聯手提案封殺，擬禁止這家中國短影音分享平台在美國營運。（路透）

    2022/12/15 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會再度出招反制中國構成的國安威脅，共和黨籍聯邦參議員魯比歐十三日宣布一項跨黨派法案，擬禁止中國短影音平台TikTok（抖音國際版）在美國營運；同一天民主黨籍的多數黨領袖舒默等參議員提出另一項法案，要把中國科技公司華為屏除在美國金融體系之外。

    美已9州公務部門禁用TikTok

    TikTok近來成美國資安輿論焦點，在阿拉巴馬與猶他兩州十二日宣布禁止公務部門使用TikTok之後，聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾表示，全美已有九個州採取相同行動。此外，印地安納州上週控告TikTok欺騙使用者，未告知中國可取得其個資，以及向未成年人推送成人內容，成為美國第一個將TikTok告上法庭的州。

    魯比歐公布的法案名為「The ANTI-SOCIAL CCP ACT」，意即「避免中國共產黨的網路監控、壓制性審查及演算法學習產生的國安威脅」，其禁令範圍包括所有來自中、俄兩國，或受這兩國政府影響的社群媒體公司，條文規定禁止這些公司在美國營運，TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）被認為是最主要目標。

    雖然TikTok先前已在美國政府的外國投資委員會（CFIUS）要求下，與「字節跳動」分拆，並堅稱這些數據都安全存放在中國境外，保證不會將美國用戶個資交給中國政府，但仍無法化解美方的疑慮。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊上月警告，中國政府可能利用TikTok收集用戶個資並控制演算法，操控內容，藉此施展影響力。

    TikTok發言人十三日反擊稱，這些出於「政治動機」的法案，無助提升美國國安，TikTok將繼續向國會說明，並「繼續強化本平台在美國的安全機制」。

    舒默等參議員提出的「網路法案」（NETWORKS Act），則擬禁止美企和生產5G技術並從事商業間諜活動的外國企業，進行大規模交易。彭博指出，若華為列入，基本上就是被切斷和美國金融業的連結。

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