批中國20多年來 無意遵守WTO規範╱裴洛西︰貿易、人權不能脫鉤

對中國敢言不諱的美國聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西即將卸任，13日出席聽證會批判中國人權問題。（路透）

2022/12/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會及行政當局中國委員會（CECC）十三日召開本屆國會最後一場公開聽證會，探討中國過去廿餘年的人權狀況。聯邦眾議院議長裴洛西在卸任前特別出席，面對中國十二日不滿美國商務部十月公布管制先進晶片及相關產品出口中國一系列措施，而向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，她認為此事已清楚證明，將貿易與人權脫鉤並不能改善美中貿易關係，「世界親眼目睹了這條道路注定失敗」。

卸任前最後聽證會 將續關注中國人權

裴洛西十三日表示，中國在二○○一年正式成為WTO一員後，當時有許多人以為中國就此將走向改革與進步，但「二○○○年，我在眾議院院會敦促我的同事們阻止讓中國加入WTO，我們不應該將交易置於理念之前，因為做為世界上最強大的經濟體，美國有道德責任將我們的貿易關係和人權問題聯繫起來」。

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裴洛西強調：「我們不能為了中國的經濟機會而摒棄人權，時至今日，我們的擔憂依然深刻且強烈。」離席前更重申，「如果我們因為經濟因素而不為中國人權發聲，那我們將失去為世界其它任何地方人權發聲的道德權威性」，「今天是我做為（國會）領袖最後一次作證，但這不會是我最後一次就中國人權發表的評論」。

對於中國十二日狀告WTO，裴洛西稱中國其實逾廿年來根本無意遵守WTO規範，另指美國當年也不該對中國入世抱以期待，而給「空白支票」。她回憶曾在邀請中國領導人訪問美國國會時，提到中國違規對美傾銷塑膠一事，中國官員卻回，「我們不需要遵守那規定。」，「我們這樣做的結果，就是美國企業及他們在美國政府裡的支持者，還有我們政府都給了中國一張空白支票，讓大型企業從中國的不當行為中繁榮發展，使美國小企業和勞工處於不利地位」。

結果，中國入世以來，美中貿易逆差從一年六十億美元擴大到每週六十億美元，卻不見中國改革進步，人權還變得愈來愈糟。CECC主席默克利說，「一些人希望中國加入國際組織後，隨之而來的是人權方面的進步」，如今「面對了殘酷的現實：中國當局正利用這些機構貶低和詆毀普世權利的理念」。

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