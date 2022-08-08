劍指中國 美印10月軍演

美國與印度將在今年10月於距離大致劃分中國與印度爭議邊界的「實際控制線」不到100公里處，舉行第18次年度聯合軍演。圖為去年2月印軍坦克撤離中印邊界拉達克地區的班公錯湖畔。（美聯社檔案照）

2022/08/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在中國於台灣周邊舉行大規模演習之際，美國與印度媒體報導，美國與印度將於今年十月中旬舉行大規模聯合軍事演習「戰爭實踐」（Yudh Abhyas/War Practice），為期半個月，軍演地點距離劃分印度與中國之間的爭議邊界「實際控制線」（ＬＡＣ）不到一百公里，演習的規模、訓練項目以及是否包括實彈演練，都將成為外界關注焦點。

離印中爭議邊界「實際控制線」不到一百公里

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美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，印度陸軍知情高階軍官表示，這場聯合軍演的地點是印度北阿坎德邦（Uttarakhand）海拔一萬英尺（三○四八公尺）的奧利（Auli），操練重點在於高海拔作戰訓練。美國國防部一名發言人在被詢及此事時告訴ＣＮＮ，美印夥伴關係是「自由開放的印太地區此一共同願景的最重要元素之一」；這種夥伴關係的要件包括演習與訓練活動，「戰爭實踐」便是這類旨在改善相互操作性與各自在應對一系列區域安全挑戰之能力的年度雙邊演習。

印度新聞信託社（Press Trust of India）日前也報導，這是美印第十八次舉行「戰爭實踐」聯合軍演，從十月十四日到卅一日歷時兩週，目的在於加強美印兩軍的了解、合作與相互操作性。

軍演地點奧利距離大致劃定中印爭議邊界、確切位置模糊的「實際控制線」僅約九十五公里。二○二○年六月，印度與中國士兵在拉達克地區的加萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，印方有廿一名士兵死亡，中方則未公布相關死傷人數。

儘管雙方事後舉行十多輪談判，但仍有諸多問題懸而未決，雙邊的關係也陷入低谷。印方多次指控中國在「實際控制線」沿線大興土木打造基礎設施，改變邊界現狀，並進行擴張，「戰爭實踐」軍演因而自二○二○年來格外受到關注。

「戰爭實踐」軍演始於二○○二年，前三次在印度舉行，之後在美印兩地輪流舉行，上一屆「戰爭實踐」軍演是去年十月在美國阿拉斯加州舉行，有超過三百名美國陸軍士兵與三五○名印度步兵參加。

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