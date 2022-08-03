俄氣不可靠 歐盟多國擬重啟燃煤電廠

俄羅斯將北溪一號天然氣供氣量減少八成，嚴重影響德國能源供應。（歐新社）

2022/08/03 05:30

法義奧荷德 擬重啟計畫

〔編譯陳成良／綜合報導〕因入侵烏克蘭而遭歐美制裁的俄羅斯，近來對仰賴其石油及天然氣的歐洲國家大打「能源牌」，且特別針對高度仰賴其天然氣的德國。而即便減碳氣候目標恐落空，德國仍準備重啟多座舊燃煤電廠，甚至還想讓核電延役。歐洲各國紛紛啟動緊急應變計畫，奧地利下令工廠與電力公司盡可能尋求天然氣以外替代能源，原本俄國供氣占八成，目前依賴度已降至五成以下。

「華盛頓郵報」報導，法國、義大利、奧地利、荷蘭全都宣布重啟舊燃煤電廠的計畫，但規模均不比德國；德國允許重啟或再延役兩個冬天的燃煤電廠達廿一座。這意味德國將不得不從澳洲、南非等地進口更多燃煤，一些專家警告，德國恐因此更難實現氣候目標。

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報導指出，德國承諾二○三○年底前實現八十％發電來自再生能源，占比將是目前的雙倍，並已開始放寬發電風機的核准程序，但部分專家對德國短期內碳排勢必增長感到憂心，認為德國將更難實現二○三○年時碳排量至少減為一九九○年水平的六十五％此一目標。

德核電延役 減碳目標延後

此外，德國境內的三座核電廠役期將於年底到期，但由於俄羅斯將北溪一號天然氣供氣量減少八成，也讓德國廢核的步伐猶疑起來。據「德國之聲」（DW）報導，德國財政部長、自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）主張讓核電廠延役到二○二四年，但聯合內閣裡的綠黨堅持，他們絕不允許重拾核電，反而前總理梅克爾所屬的基民黨支持核電延役；基民黨目前是最大在野黨。

另據路透報導，早前八成的依賴度，使得奧地利成為歐洲最容易受到俄國天然氣供應流量影響的國家之一。不過奧地利環境部長格威斯勒一日宣布，奧地利對俄羅斯天然氣的依賴度，已降至不到五成。他並說明，在全國年度總消費量中，目前已經儲存了五十五％，在供暖季節開始前，可望達到八十％的儲量。

西班牙政府一日為節能宣布緊急措施，公司行號、餐廳、博物館與大眾運輸都需遵守嚴格的室溫規範，限定夏季最低室溫為攝氏廿七度，冬季最高室溫則為十九度，相關規定將在公告一週後生效，並持續到二○二三年十一月。

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