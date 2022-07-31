首場經濟2+2部長會談// 美日外長：台海穩定很重要

美國國務卿布林肯（右二）、日本外務大臣林芳正（左二）、美國商務部長雷蒙多以及日本經濟產業大臣萩生田光一，29日在華府舉行首場美日經濟二加二部長級會談。（美聯社）

2022/07/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯與日本外務大臣林芳正廿九日不約而同表示，反對任何單方面改變現狀的行為與強調維持台海繁榮穩定的重要性，但兩人皆避談美國眾議院議長裴洛西可能訪台以致台海緊張情勢升高。

新世代半導體 加強研發合作

布林肯、林芳正、美國商務部長雷蒙多以及日本經濟產業大臣萩生田光一，廿九日在華府舉行首場美日經濟二加二部長級會談，並在會後召開聯合記者會，表示美日將強化以規則為基礎的經濟秩序、團結確保單方面企圖改變現狀為國際社會所不容，以及加強在新世代半導體研發上的合作，以期成為國際聯合研究樞紐。

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布林肯在記者會上稱日前的美中元首通話是美國確保與中國維持與深化溝通管道之努力的一部分，拜登總統在通話時強調美方政策不變，「美國強烈反對任何單方面改變現狀或破壞台海和平穩定之舉」；美中有共同責任持續妥善管理在台灣上的歧見與不致釀成衝突，美中雙方、特別是元首間就此保持開放的溝通管道至為重要。

布林肯並未回覆有關裴洛西訪台的提問。林芳正則說，日方無立場評論，但重申今年五月美日元首的聯合聲明，稱對台基本立場不變，即台海和平繁榮至為重要，以及期盼和平解決台海問題。同日，林芳正在智庫「戰略暨國際研究中心」發表演說，提醒各界注意中國在印太地區的行為，稱「蠻力邏輯」在該區正逐漸凌駕法治…在東海與南海持續單方面企圖以武力或脅迫改變現狀之舉日益令人擔憂，台海穩定「極其重要」。

此外，布、林兩人廿九日也舉行會談，重申美日同盟在促進印太與以外地區的和平、安全與繁榮上至為重要，並論及透過「四方安全會談」（Quad）合作以及美日在維護一個自由開放繁榮安全的印太地區上與南韓、澳洲等志同道合的夥伴合作的重要性。

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