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    中共政治局會議 默認經濟下滑

    中國首都北京商業區通勤民眾廿九日依規定上街戴口罩防疫。（法新社）

    中國首都北京商業區通勤民眾廿九日依規定上街戴口罩防疫。（法新社）

    2022/07/30 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨中央政治局廿八日開會部署下半年經濟工作及審議報告，由中共中央委員會總書記暨國家主席習近平主持，在武漢肺炎疫情上「堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零」；對經濟則反常未提國內生產毛額（GDP）具體增長目標，僅「力爭實現最好結果」。「美國之音」（VOA）認為「中共政治局創造新提法，默認經濟滑坡的嚴峻現實。」

    根據新華社廿八日報導，該會聲稱中國在習近平領導下「疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績」，但當前經濟運作面臨一些突出矛盾和問題，指示「全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運作在合理區間，力爭實現最好結果。」

    光提防疫「成效」反常不提GDP增長目標

    VOA指出，中共中央政治局廿八日堅持「對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治帳」，這代表「防疫和增長要算政治帳，不算經濟帳。」不再提五．五％GDP增長目標，而改稱「力爭實現最好結果」的說法，也引起外媒注意，「凱投宏觀」資深中國經濟學家伊凡斯—普里查德（Julian Evans-Pritchard）向路透表示，此說法的言外之意是中國經濟未來幾季的運行會持續低於潛力，也預料中國今年推出的刺激經濟措施將保持相對克制。

    中國國家統計局十五日公布今年第二季度GDP按年增長○．四％，遠低於原預期的一％，遜於今年首季四．八％增長率，為中國爆發武漢肺炎疫情以來最緩慢的經濟增長。但VOA引述專家看法認為，上述○．四％數字恐怕也是「最高當局化妝過的」，畢竟「在全國經濟發達地區處於大面積封城狀態中，中國經濟的增長點從何而來？」

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