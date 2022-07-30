上任逾2月 韓總統支持率跌破3成

南韓新總統尹錫悅的最新民調顯示，其施政滿意度已迅速跌破三十％。圖為他廿九日在首爾的中央災難安全對策本部主持防疫會議。（歐新社）

2022/07/30 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）廿九日發布最新民調，針對五月十日就任的南韓總統尹錫悅施政表現，感到滿意的受訪者首次跌破三成、僅廿八％，不滿意度則高達六十二％。根據該機構資料，尹錫悅施政滿意度自六月第一週調查的五十三％一路下滑，在六月的最後一週（第五週）和不滿意度呈「死亡交叉」。

韓聯社報導，尹錫悅隸屬保守派的「國民力量」（PPP），而該黨前身之一的「新世界黨」前總統、因貪腐案被彈劾下台的朴槿惠，在就任兩年多後，施政滿意度才首次掉到卅％以下（廿九％）。進步派的共同民主黨前總統文在寅，更是直到卸任前十三個月，才首度跌破卅％（廿九％）。

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對尹錫悅人事 最不滿意

在一千名十八歲以上的受訪者中，對尹錫悅施政最不滿意的部分為「人事」、佔廿一％；其他主要為執政經驗及能力不足、不關心經濟民生、PPP內部的不和，以及南韓行政安全部將新設名為「警察局」的局處。

尤其是廿六日有記者拍到PPP代理黨魁權性東與尹錫悅傳簡訊，尹批評該黨前黨魁李俊錫「只會向黨內開槍」，而尹此前還聲稱自己謹守黨政分際、不便過問，更令民眾感到失望。甚至連向來屬於保守派大票倉的大邱市、慶尚北道地區，滿意度亦下滑至四成。

南韓「朝鮮日報」廿九日報導，原是政治素人、檢察官出身的尹錫悅生平首次、也應該是最後一次參選，就登上總統大位，「是不是將政治想得太過簡單？」

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