為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上任逾2月 韓總統支持率跌破3成

    南韓新總統尹錫悅的最新民調顯示，其施政滿意度已迅速跌破三十％。圖為他廿九日在首爾的中央災難安全對策本部主持防疫會議。（歐新社）

    南韓新總統尹錫悅的最新民調顯示，其施政滿意度已迅速跌破三十％。圖為他廿九日在首爾的中央災難安全對策本部主持防疫會議。（歐新社）

    2022/07/30 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）廿九日發布最新民調，針對五月十日就任的南韓總統尹錫悅施政表現，感到滿意的受訪者首次跌破三成、僅廿八％，不滿意度則高達六十二％。根據該機構資料，尹錫悅施政滿意度自六月第一週調查的五十三％一路下滑，在六月的最後一週（第五週）和不滿意度呈「死亡交叉」。

    韓聯社報導，尹錫悅隸屬保守派的「國民力量」（PPP），而該黨前身之一的「新世界黨」前總統、因貪腐案被彈劾下台的朴槿惠，在就任兩年多後，施政滿意度才首次掉到卅％以下（廿九％）。進步派的共同民主黨前總統文在寅，更是直到卸任前十三個月，才首度跌破卅％（廿九％）。

    對尹錫悅人事 最不滿意

    在一千名十八歲以上的受訪者中，對尹錫悅施政最不滿意的部分為「人事」、佔廿一％；其他主要為執政經驗及能力不足、不關心經濟民生、PPP內部的不和，以及南韓行政安全部將新設名為「警察局」的局處。

    尤其是廿六日有記者拍到PPP代理黨魁權性東與尹錫悅傳簡訊，尹批評該黨前黨魁李俊錫「只會向黨內開槍」，而尹此前還聲稱自己謹守黨政分際、不便過問，更令民眾感到失望。甚至連向來屬於保守派大票倉的大邱市、慶尚北道地區，滿意度亦下滑至四成。

    南韓「朝鮮日報」廿九日報導，原是政治素人、檢察官出身的尹錫悅生平首次、也應該是最後一次參選，就登上總統大位，「是不是將政治想得太過簡單？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播