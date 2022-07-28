2疫源新研究 同指向武漢華南市場

研究顯示，中國武漢華南海鮮批發市場應為武漢肺炎疫情最早爆發地。（美聯社檔案照）

2022/07/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎疫情自二○一九年於武漢爆發以來，迄今造成全球至少五．七億人染疫，六四○萬人死亡，如今兩份新研究指出，武肺病毒源頭應為武漢華南海鮮市場。而中國力拚「社會面清零」卻越清越失靈，最早實施封城的武漢疫情再現，該市江夏區廿六日發現四例無症狀感染者，連累當地近百萬民眾出行受到限制。

《科學》期刊廿六日分別刊登兩篇經同儕審查通過的病毒起源研究，最終都得出相同結論：武漢華南海鮮批發市場最有可能是疫情最初爆發的中心。一份報告指出，該市場內部的活體哺乳動物販售行為，極可能是人們遭感染的主要途徑。另一份研究則是利用兩種病毒基因的資料追查疫情爆發的時間點，指出這兩種病毒基因在二○一九年底時被傳播至人體，因此不論是地點還是時間點，都與當時華南市場疫情的爆發不謀而合。

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武漢「四人確診」百萬人遭封

中國官方廿七日公布前一天新增本土病例六○四例。在武漢，人口超過九十萬的江夏區，因發現四例無症狀感染者，當局下令主城區實施三天臨時管控，公車停運，娛樂場所暫停營業，被形容為「四人確診連累百萬人遭封」。

在此同時，BA.4、BA.5變異株席捲全球，日本廿七日新確診逾廿萬三千人，再創新高；南韓疫情也持續升溫，同日新增確診人數反彈突破十萬例，是三個多月來首次。

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