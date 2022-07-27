教宗訪加 為百年虐童事件道歉

在教宗做出期待已久的道歉後，加拿大和解委員會前委員的利特柴爾德酋長為教宗戴上了傳統的原住民頭飾，教宗滿臉笑容地接受。（美聯社）

2022/07/27 05:30

數千原童枉死 猶如文化種族滅絕

〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各廿五日在造訪加拿大的第一天，為羅馬天主教教會涉及加拿大寄宿學校虐待原住民兒童長達百年一事，向當地受虐的原住民倖存者道歉，並形容這種行徑是「可悲的邪惡」和「災難性的錯誤」。

這位世界十三億天主教徒領袖在亞伯達省的馬斯克瓦西斯（Maskwacis）社區請求原諒，獲得第一民族（First Nation，數個加拿大境內原住民族的代稱）、梅蒂斯（Metis）和伊努特（Inuit）等原住民群眾的掌聲。

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寄宿舊校遺址發現逾千處亂葬崗

從一八八一年至一九九六年間，加拿大政府將大約十五萬名原住民兒童送到一三九所由教會營運的寄宿學校，切斷他們和原生家庭、語言和文化的連結，被形容是一種文化種族滅絕。這些孩子要學習如何「融入加拿大社會」，被迫改信基督教、禁止用自己的母語交談，有許多孩童遭校長和教師的肢體虐待和性侵，據信有數以千計的孩子死於疾病、營養不良或照顧不周。自去年五月以來，在這些前寄宿學校的遺址已發現超過一千三百處亂葬崗，加拿大舉國震驚，並開始承認這段漫長的黑歷史。

方濟各正式承認「許多教會成員」在這場凌虐系統中的合作時，談到了他的「深深的痛苦與悔恨」，並為這麼多基督徒對原住民犯下的罪惡，謙卑地懇求寬恕。他強調，他的道歉只是與加拿大原住民進行和解的第一步，必須對過去發生的事實進行認真調查。

教宗道歉 酋長幫戴原住民頭飾

在教宗做出期待已久的道歉後，做為加拿大和解委員會前委員的利特柴爾德酋長（Chief Wilton Littlechild），為教宗戴上了傳統的原住民頭飾，教宗滿臉笑容地接受。在教宗談話前的一場儀式中，原住民舉起一面五十公尺長的鮮紅色橫幅，上面用白色寫著所有已知死去孩童的名字，有些人只有暱稱。官員們表示，這上面寫了四一二○人。

出席儀式的加拿大總理杜魯道表示，和解是所有加拿大人的責任。他在一份聲明中說，任何人都不能遺忘加拿大各地寄宿學校發生的事，必須確保永遠不會重蹈覆轍。今年一月，加國政府同意賠償被強迫和家人分離的第一民族孩童四百億加幣（三一五億美元）。

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