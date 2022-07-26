北京防疫出怪招 籲少買進口冷凍食品

北京一名女子25日進行核酸檢測。（美聯社）

2022/07/26 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕具高度傳染力的武漢肺炎Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒，在正值嚴冬的澳洲持續擴散，確診病例自六月底以來不斷攀升，廿五日染疫住院人數約五千五百人、廿三日單日死亡人數更首度破百，雙雙創下新高，醫療量能緊繃。

富士康在內 深圳百企封一週

中國廿四日新增六八○例確診，八成集中在甘肅和廣西。為降低感染機率，廣東深圳實施閉環管理，要求華為、中興通訊、中芯國際、富士康、中海油、大疆等百家企業自廿四日起，廠區封閉運行七天，期間減少非必要人員外出，員工日行核酸檢測且需持二十四小時內陰性證明。富士康回應，目前營運正常，防疫與生產並行。

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北京疾控中心研判，接觸進口冷凍食品的感染機率大，呼籲民眾減少購買來自疫情高發期國家的冷藏冷凍食品。上海新增十三個疫情中風險區，往返上海人士需以「隨申碼」提示加強管理。秉持「外防輸入」原則。廣西部分地區實施三天升級管控，許多營業場所皆暫停開放。

香港感染病例近幾週持續增加，廿一日至廿五日連續五天通報單日新增病例破四千例。香港政府最快將於八月初參照中國的健康碼推出「紅黃碼」，同時考慮放寬隔離天數，預計未來一到兩週內定案。紅碼適用於確診者，黃碼適用於入境者，持黃碼者可以外出，但不能到餐廳等脫口罩的受限制場所，以限制高風險人士進入高危地區。

歐盟衛生與食安執行委員基德斯（Stella Kyriakides）表示，為了不讓下一波疫情加重社會經濟負擔，尤其正值烏俄戰爭引發通膨，醫療系統必須為秋冬可能出現的新一波疫情合併季節流感做好準備；委員會已要求歐盟會員國讓六十歲以上長者和免疫力脆弱族群盡快施打追加劑。

猴痘方面，日本官方證實，一名卅幾歲住在東京都的男子感染猴痘，這是日本首起猴痘病例。世界衛生組織（WHO）日前已宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。歐盟執委會已批准丹麥巴伐利亞北歐生技公司（Bavarian Nordic A/S）的天花疫苗Imvanex，做為預防猴痘的疫苗，相關批准在所有歐盟成員國，以及冰島、列支敦斯登和挪威有效。猴痘疫情已在七十二國造成近一．六萬人感染。

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