南韓擬開放北韓電視、報刊

南韓抗議民眾廿三日手舉寫有「停止美國南韓戰爭演習」標語的牌子在青瓦台外示威，要求停止美韓軍演。他們稍後也慶祝廿七日即將迎來南北韓簽署停戰協定第六十九周年。〈歐新社〉

2022/07/24 05:30

〈編譯林雨萱／綜合報導〉為了促進敵對的南北韓之間的互相了解，南韓官員廿二日表示，計畫取消長達數十年之久的禁令，開放北韓電視、報紙和其他刊物。

南韓統一部提交給總統尹錫悅的政策報告顯示，南韓將逐漸開放北韓廣播、媒體、出版物，以促進相互理解、重建韓國國家認同，為將來的統一做準備。官員說明，首先會從廣播開始，試圖藉此鼓勵北韓採取類似作法。

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首爾建國大學教授全永善〈Jeon Young-sun，譯音〉表示，由於南韓文化和媒體內容會對北韓專制領導構成「巨大威脅」，北韓不太可能做出相同回應。但他指出，南韓有必要鬆綁對於北韓媒體的限制，因為這些限制迫使南韓人必須仰賴外國人和其他政府以獲得北韓相關訊息，提升資訊扭曲的風險。

觀察人士表示，必須採取漸進式作法逐步解除禁令，同時討論要開放什麼樣的內容、以及民眾可以從什麼管道獲取這些資訊。

南韓雖有法律明文規定禁止收看北韓媒體，但是很少打壓使用虛擬私人網路伺服器（VPN）進入北韓網站的專家、記者等人；南韓民眾也可以透過Youtube收看北韓電影、歌曲等。另一方面，根據北韓叛逃者說法，縱使北韓嚴格限制國民接收外國資訊，他們先前在北韓生活時也看過非法進入的南韓電視節目。

朝鮮半島自從一九四八年處於南北對立，兩韓之間的非軍事區是全世界控管最為嚴格的邊界地帶，雙方禁止本國公民進入對方領土、登陸對方網站和電視台，並封鎖電話、郵件、書信往來。

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