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    中國搶便宜 連2月大買俄油

    數據顯示，俄羅斯在五、六月超越沙烏地阿拉伯，成為中國進口原油最多的國家。圖為一艘油輪近日抵達浙江舟山港口。（路透）

    數據顯示，俄羅斯在五、六月超越沙烏地阿拉伯，成為中國進口原油最多的國家。圖為一艘油輪近日抵達浙江舟山港口。（路透）

    2022/07/24 05:30

    五、六月進口量超越沙國原油

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，全球紛紛減少對俄羅斯能源的依賴。然而，最新數據顯示，俄羅斯連續在五、六月份成為中國最大原油進口國，六月的進口油價更比沙烏地阿拉伯原油低兩成，顯示中國無視國際制裁努力，大搶便宜貨。

    沙油較去年同期少30％

    路透報導，中國海關總署數據顯示，中國六月透過東西伯利亞－太平洋石油管道及海運途徑，自俄國進口約七二九萬噸原油，即每天約一七八萬桶，比去年同期增加近十％。

    相較之下，中國同月自沙烏地阿拉伯近口五○六萬噸原油，即每天一二三萬桶，比去年同期減少三十％。俄油六月每桶價格為九十四．六美元（約二八五六台幣），沙油為每桶一一六．六美元（約三五二○台幣），俄油比沙油便宜十九％。

    不僅如此，中國五月及四月購買俄油價分別是每桶九十四．七美元（約二八五九台幣）和九十九．九美元（約三○一六台幣），也比沙油便宜十四％及九％。

    六月進口量 近四年新低

    另外，中國五月進口約八四二萬噸俄油，即每天約一九九萬桶，年增率高達五十四．八％，是俄國今年首次取代沙國，成為中國最大原油進口國。中國在五、六月從俄國進口原油，分別較沙國多七．七％和四十四％，俄國已連續兩個月成為中國最大原油進口國。不過，若以上半年而言，中國總共進口俄油四一三一萬公噸、沙油四三二七萬公噸，沙國仍是第一大進口國。中國六月進口原油量接近四年新低，與防疫措施導致需求減少有關。

    中無視制裁 也跟伊朗買油

    據報導，在俄國侵略烏克蘭後，中國不斷強調保持中立，實際上卻態度曖昧，尤其大買俄油一舉，更讓西方擔心對俄制裁功虧一簣。此外，中國六月也從伊朗進口廿六萬噸原油，是去年十二月以來第四度從伊朗進口，同樣證實中國確實如外傳，持續無視美國對伊朗的能源制裁。

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