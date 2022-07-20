歐洲中暑 英跑道融化 法野火四竄

西班牙西北部卡斯蒂利亞—萊昂自治區薩莫拉省一名牧羊人，18日無奈看著野火燒毀麥田。（路透）

2022/07/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲近日飽受熱浪侵襲，法國多個城鎮紛紛測得史上最高溫，西南法出動近兩千名消防人力與野火一搏；相同情況也在西班牙上演，出現卅餘場野火，燒毀七萬公頃土地，卅二村、逾六千位民眾只得疏散。進入「國家緊急狀態」的英國，則在十九日早晚分別迎來史上最熱的夏日白天與黑夜，首都機場跑道熱到「融化」，以致航班大亂，軌道有高溫變形之虞的地鐵、火車，也減速、減班以防危險。

上週席捲歐洲南部的熱浪逐漸向北移動，德國南部、西部及比利時已預期當地氣溫也將創紀錄，科學家紛紛將矛頭指向了氣候變化。根據聯合國二月報告，人為的氣候變化引發乾旱，未來廿八年內，極端野火的數量，恐將增加三成。

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以英國為例，當地先前最高溫紀錄為二○一九年測得的攝氏三十八．七度，十九日卻上看攝氏四十度。交通大臣夏普斯（Grant Shapps）告訴英國廣播公司（BBC），該國基礎建設多是維多利亞時期建造，「當時打造不是為了耐受這種溫度」，影響所及是許多民眾行程被打亂。

西班牙亦有鐵路停駛，因野火接近軌道；有民眾為保護家園，開挖土機挖溝防止野火蔓延，豈料挖土機反被火焰吞噬，司機只能隻身倉皇逃命。另一對葡萄牙老夫婦卻沒這麼幸運，在逃出野火肆虐之城的途中發生車禍，雙雙死在焦黑的車身裡。

西南法上演現實版「諾亞方舟」

各地出現野火的法國，則在十八日下午宣布撤離西南法的「阿卡雄盆地動物園」（le zoo du Bassin d’Arcachon），鄰近動物園獸醫與照護員紛紛立即攜交通工具、運輸籠等器材協助，大規模動員程度堪稱現實版「諾亞方舟」。

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