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    中日對照讀新聞》屋外マスク 距離「2メートル以上」で不要 （能保持「2公尺以上」社交距離 日無需戴口罩）

    駐地在沖繩宮古島的日本陸上自衛隊官兵，4月時戴著口罩在營房前做晨操。（路透資料照）

    駐地在沖繩宮古島的日本陸上自衛隊官兵，4月時戴著口罩在營房前做晨操。（路透資料照）

    2022/05/17 05:30

    ◎茅毅

    松野博一官房長官は12日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染防止対策としてのマスク着用に関し、屋外で「少なくとも2メートル以上の距離を確保できている場合にはマスクを外すことを推奨している」と述べた。

    日本內閣官房長官松野博一在12日的記者會中，有關做為新型冠狀病毒防疫對策的戴口罩一事提到，在戶外「如果能夠確保至少2公尺以上的距離，建議就不戴口罩」。

    11日の会見で、熱中症のリスクがあるとして「人との距離が十分とれれば屋外でマスクの着用は必ずしも必要ない」と説明していた。

    松野在11日的記者會中曾解釋說，就具有中暑的風險而言，「能充分保持人與人的距離的話，在戶外就未必需要戴口罩」。

    松野氏は12日の会見で「（屋外でのマスク着用の方針は）リーフレットや動画、SNS（交流サイト）などで周知をしてきたが、今後も広報に努める」と語った。

    松野並在12日的記者會中談到，「（在戶外戴口罩的方針，）此前是藉由傳單和影片、社群網站等方式廣為人知，今後也會努力宣傳（在戶外不戴口罩的新政策）」。

    ニュース‧キーワード新聞辭典

    努（つと）める：動詞，努（盡）力。例：話合（はなしあ）いによる解決（かいけつ）に努める。（努力透過協商解決。）

    必（かなら）ずしも：副詞，未必、不一定。例：必ずしも正（ただ）しいとは言（い）えない。（未必正確。）

    不要（ふよう）／屋外（おくがい）／熱中症（ねっちゅうしょう）／周知（しゅうち）／確保（かくほ）

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