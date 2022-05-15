爭取西方籌碼? 土耳其反芬瑞入北約

土耳其總統艾多根十三日表示，對芬蘭和瑞典加入北約組織不抱持正面看法，但分析指他並非真正反對，而是以此為籌碼索取好處。（路透）

2022/05/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭宣布計畫申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，瑞典近日也可望跟進。然而，成員國土耳其總統艾多根十三日表明，芬、瑞為「恐怖組織」所在地，不傾向支持兩國加入。美國稱兩國加入北約獲成員國廣泛支持，會加強釐清安卡拉當局立場。

艾多根指控，芬、瑞是「許多恐怖組織的據點」，是庫德工人黨、革命人民解放黨陣線寄生的溫床，甚至加入當地議會。土國一直指北歐國家窩藏庫德族極端團體及流亡美國的土國傳教士葛蘭追隨者，尤其是擁有廣大土國移民的瑞典。艾多根也指北約接受希臘加入是錯誤決定，土國不願再犯錯。北約卅個成員國必須一致同意發出邀請函，才會展開入會談判。華盛頓郵報分析，艾多根明年六月將面臨總統和國會選舉，這番話可能是講給國內支持者聽；艾多根也可能尋求美國讓步出售F-35戰機，或針對敘利亞庫德族達成某種協議，「他以前就用過類似伎倆。」

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另一方面，芬蘭總統尼尼斯托十四日致電俄國總統普廷，告知幾天內申請加入北約，但此舉不具挑釁意味。普廷則表示拋棄傳統的中立政策是錯誤決定，將摧毀兩國關係，俄方勢必有所回應。

俄斷電報復 芬蘭：電力供應未受威脅

值此時機敏感之際，俄羅斯國家能源控股公司Inter RAO的芬蘭子公司RAO Nordic十三日表示，十四日凌晨一時起暫停向芬蘭供電，指未收到五月迄今的電費，「這種情況很不尋常，是廿多年首次發生」。不過，芬蘭電網營運商Fingrid表示，境內電力供應未受到威脅，自俄國輸入的電力僅佔芬蘭整體用電量約十％，可改從瑞典輸入更多電力，或由國內發電彌補。

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