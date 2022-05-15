印度禁小麥出口 G7示警糧食危機惡化

德國外長貝爾伯克（右）十三日在該國北部萬格爾斯的渡假勝地威森豪斯，歡迎前來與會的法國外長勒德里安（左）。七大工業國外長會議十四日閉幕。（歐新社）

2022/05/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕七大工業國集團（Ｇ７）外長十四日誓言加強對俄羅斯的經濟與政治制裁、持續提供烏克蘭武器、絕不承認俄羅斯以武力企圖改變的邊界，以及警告烏克蘭戰爭將助長全球糧食與能源危機。

Ｇ７不承認俄軍事侵略改變邊界

Ｇ７與歐盟的資深外交官員十四日結束在德國渡假勝地威森豪斯的會議，承諾將繼續提供烏克蘭軍事與國防協助，以及呼籲中國勿協助莫斯科當局或合理化俄羅斯入侵烏克蘭。德國外長貝爾伯克說，「這不是我們的戰爭。這是俄羅斯總統發動的戰爭，但我們負有全球責任」。

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Ｇ７外長在聯合聲明中指出，將加緊努力減少與終結對俄羅斯能源供應的依賴，以及盡快以Ｇ７承諾為基礎逐步淘汰或禁止進口俄羅斯煤炭和石油；Ｇ７將進一步制裁讓普廷得以興戰的俄羅斯菁英。

烏克蘭與摩爾多瓦的外長也出席的這場外長會議，還關注糧食安全隱憂，以及擔心烏克蘭戰爭恐外溢至摩爾多瓦，「我們永遠不會承認俄羅斯試圖通過軍事侵略改變邊界」。

Ｇ７各國與烏克蘭的農業部長十四日在德國斯圖加特會商如何將卡在烏克蘭的農產品送出國。針對全球第二大小麥生產國印度十三日以熱浪乾旱為由宣布禁止近來價格飆漲的小麥出口，Ｇ７農業部長譴責此舉將導致糧食危機更為惡化。印度禁止小麥出口的理由是高溫導致產量銳減，以及全球小麥價格因戰爭攀升，影響印度「食物安全」。

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