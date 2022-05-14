中國間諜船出沒西岸 澳洲批入侵

澳洲國防部提供的照片顯示，中國海軍情蒐艦「海王星號」十一日現身澳洲西北部近海。（美聯社）

2022/05/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕正值澳洲大選投票前夕，澳洲十三日指稱追蹤到一艘中國間諜船日前現身澳洲西部海岸，與一處敏感的軍事設施相距不到五十浬，並稱此為北京當局的「入侵行為」。此外，澳洲總理莫里森反駁中國駐澳洲大使稍早的投書，直言中國干預南太平洋事務會有「重大後果」。

澳洲國防部長杜登在記者會上表示，該中國間諜船曾逼近澳洲的軍事與情報設施，並沿著西澳海岸駛往埃克斯茅斯（Exmouth）以南，「我認為這是入侵之舉」。他稱該船出沒的時間點詭異，過去沒有先例，中國間諜船不曾如此往南；而且該船被追蹤到的位置接近一座支援美國及其他盟國潛艦的海軍通訊基地。

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莫里森則說，這艘顯然是間諜船的中國海軍船艦雖未進入澳洲領海，然其出現「令人憂心」，並稱澳洲正嚴密監控該船行蹤。

根據澳洲國防部說法，該艘中國間諜船應該是沿著澳洲西岸往南的中國海軍東調級電子偵察船「海王星號」，該船在本月六日跨越澳洲的專屬經濟海域，十一日與澳洲通訊基地相距不到五十浬，目前沿著澳洲西北岸往東。澳洲國防部說，澳洲尊重所有國家在國際海域與空域行使自由航行的權利，「一如我們期待其他國家也尊重我們這麼做的權利」。澳洲在去年七月與十一月也曾發現有中國間諜船曾逼近其領海。

澳洲全國大選將於二十一日投票，中國所構成的國安威脅是一大競選議題。澳洲天空新聞十二日報導，莫里森駁斥中國駐澳洲大使肖千日前在澳媒的投書內容表態、即稱澳洲不應視中國發展為威脅，以及中國與南太平洋島國的合作不會威脅澳洲安全；莫里森措詞強硬地表示，中國將勢力擴張至南太平洋島國絕非如肖千所言的不威脅澳洲安全，「我認為有重大後果」。中國日前與太平洋島國索羅門群島簽署安全協議，被澳洲視為侵門踏戶。

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