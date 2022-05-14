北韓2週35萬人發燒 過半仍隔離

國際疫情表

2022/05/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎在全球蔓延兩年半來，北韓官方十二日首度證實國內爆發疫情，十三日進一步通報多達卅五萬人發燒、六人死亡，但目前僅知其中一名死者確診Omicron變異株亞型BA.2。北韓領袖金正恩坦承防疫有漏洞，首都平壤民眾發燒狀況普遍，「早日扭轉公衛危機，恢復防疫穩定，是黨面臨的最重要挑戰。」外界則指四月底閱兵可能是破口，並指北韓公衛系統不健全，民眾未接種疫苗且營養不良，恐怕難以承受疫情後果。

日增1.8萬例 疫情恐燒到明年

北韓官媒「朝中社」指出，四月底以來，不明原因的發燒症狀在全國爆炸性蔓延，短時間內已造成卅五萬人發燒，其中十六萬二二○○人已痊癒，十八萬七八○○人仍隔離治療，單是十二日就新增一萬八千例發燒個案。此外，病故的六人當中，有一人證實感染Omicron亞型BA.2，但仍不清楚其他發燒或死亡的病例是否為武肺，也不了解疫病源頭。

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南韓智庫「世宗研究所」北韓問題專家鄭成長（譯音）表示，北韓突發疫情可能與平壤四月廿五日的大型閱兵有關，當時中國正處於Omicron肆虐的高峰，而平壤當局對自身預防病毒的能力過度自信。他評估，按照不明發燒傳播狀況，及欠缺醫療資源來看，這場公衛危機引發的大混亂恐怕持續數月到明年，一旦死亡人數激增，平壤當局將不得不尋求中國支援。

不只沒疫苗 止痛藥消毒藥也缺

世界衛生組織指出，截至三月底，人口二千五百萬的北韓僅六萬四千餘人曾接受篩檢，現在一週篩檢量僅約一千四百人，若這是最大量能，則一天僅能執行四百次篩檢，完全不足以替卅五萬發燒民眾篩檢。獲提名出掌南韓統一部的權寧世（譯音）則說，據信北韓連止痛藥、消毒藥都短缺。

據了解，北韓和厄利垂亞是全球唯二尚未開始施打武肺疫苗的國家。北韓去年曾拒絕聯合國捐贈的AZ和中國科興疫苗，原因是質疑疫苗效力及不願接受監控要求；北韓也沒有mRNA疫苗所需的冷凍設備。甫就任的南韓總統尹錫悅表明，有意提供疫苗和其他醫療設備，盼透過該國統一部與平壤方面協商。中國外交部發言人趙立堅也表示，中國準備支持和協助北韓對抗疫情。美國則指無計畫提供北韓疫苗，但支持國際援助行動。

北韓「與世隔絕」兩年半後，近日傳出武漢肺炎疫情，且已有三十五萬人出現發燒症狀，可能已大規模擴散。圖為南韓首爾民眾十三日觀看北韓出現疫情的新聞報導。（歐新社）

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