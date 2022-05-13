強化防禦聯盟 芬瑞近日申入北約

德國門興格拉德巴赫足球俱樂部十一日在其主場普魯士公園球場，與烏克蘭球隊展開友誼賽，德國球員在賽前和吉祥物排排站，為烏國祈禱和平。（圖：路透，文：編譯周虹汶）

2022/05/13 05:30

瑞典最快16日遞件 俄嗆遭到威脅

〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞典、芬蘭鑑於俄羅斯侵略烏克蘭，打算一改中立國地位，加入北大西洋公約組織（NATO），芬蘭政府將於十五日正式決定，但是最高決策者總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）、總理馬林（Sanna Marin）十二日發表共同聲明明確表態，芬蘭必須「毫不拖延」申請加入北約；瑞典預計也將在十六日遞件。這兩國加入北約將撼動歐洲的安全面貌。

芬蘭總統與總理的聯合聲明指出，北約成員國的身分將使芬蘭更安全，「做為北約成員，芬蘭會強化這整個防禦聯盟」。尼尼斯托說，烏俄戰爭顯示，俄國「準備好攻擊鄰國」，因此，要說俄國會如何看待芬蘭可能加入北約，「我的回應會是，是你們造成的，去照照鏡子。」

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芬蘭執政聯盟最大黨社會民主黨十四日將就加入北約定調，政府十五日正式拍板，國會則預計在十六日辯論此案。芬蘭國會中多達三分之二的議員支持申請加入北約。

入歐盟防禦公約 丹麥將公投

瑞典執政黨社會民主黨將在十五日決定是否推翻數十年來反對加入北約的立場，國會十六日辯論安全情勢，之後總理安德森將召開特別內閣會議，正式決定申請加入，再直接送出申請文件。已是北約成員的瑞典鄰國丹麥則將在六月舉行公投，決定是否加入歐盟防禦公約。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十二日回應，指芬蘭加入北約「肯定」會是俄國的一個威脅；外交部說，芬蘭領導人的聲明「是該國外交政策的劇烈轉變」，赫爾辛基「必須注意此舉的責任和後果」，俄國「將被迫採取報復措施，軍事—技術和其他性質的都有，以阻止因此對俄國國安產生的威脅」。

俄警告芬蘭 擬斷天然氣報復

芬蘭「晚報」（Iltalehti）十二日引述消息人士說法，芬蘭重要政治人物已獲警告，俄羅斯有可能自十三日起中斷對該國的天然氣供應，報復芬蘭打算加入北約。

北約秘書長史托騰柏格說，北約非常歡迎芬蘭加入，入會程序會「順利且迅速」；德國總理蕭茲十二日也表示「全力支持」芬蘭加入。外交人士指出，預期北約成員國會無異議地力挺芬蘭、瑞典提出的加入申請，入會程序可能要花數月時間。芬蘭外交部長哈維斯托十日曾表示，他相信芬蘭「最早」可在十月一日正式成為北約成員。

芬蘭總統尼尼斯托（右）和總理馬林二月廿四日召開記者會，談俄羅斯入侵烏克蘭。（法新社）

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