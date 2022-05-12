全球除俄 波蘭籲去普廷化

烏克蘭中部城市第聶伯羅外的檢查哨10日豎起一座十字架，並掛上俄羅斯總統普廷的肖像，暗諷此處為普廷之墓。（路透）

2022/05/12 05:30

立國控俄對烏國種族滅絕

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對俄羅斯進犯烏克蘭一事，立陶宛國會議員十日全體一致通過決議，指控俄國正「支持並執行恐怖主義」以致烏克蘭面臨「種族滅絕」，帶頭直指俄國為恐怖主義國家，創全球先例。波蘭總理莫拉維茨奇十一日強調，俄羅斯總統普廷的「恐怖意識形態」及「危險」程度遠甚納粹德國領袖希特勒及蘇聯領袖史達林，呼籲國際社會「去普廷化」。

立陶宛國會的決議指控俄國犯下戰爭罪，「承認俄國武裝部隊及其政治和軍事領導人對烏克蘭進行全面武裝侵略——戰爭」，「對烏克蘭人民種族滅絕」，俄國「軍力蓄意和有系統地針對民間目標，是一個支持並實施恐怖主義的國家」。

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對此，俄國外交部反咬立國「挑釁」，強調這類「採取極端主義者手段」的國家都是北大西洋公約組織成員，聲稱北約近年反覆採取「非法侵略行動」並奪取大量人命。

普廷對整個歐洲構成威脅

莫拉維茨奇十一日投書英國《每日電訊報》指出，普廷手上有比上述廿世紀獨裁者「更致命的武器」，意指俄方擁有核子武器；且善於進行宣傳戰，以致網路充斥不實新聞「被污染」。他認為普廷的意識形態不亞於廿世紀殘害人類的共產主義或納粹主義，在俄國擁有正當性，不僅對外危害烏克蘭，還對整個歐洲構成威脅，故須「徹底根除」，呼籲全世界「去普廷化」。

美眾院通過400億美元援烏

美國聯邦眾議院十日再通過四百億美元援烏計畫，預計最晚下週在聯邦參議院也過關。義大利總理德拉吉十日於美國白宮和美國總統拜登會面時，呼籲盟國開始為烏國長期和平進程進行協商。他三日才敦促歐洲聯盟走向「務實的聯邦主義」路線，十日更告訴拜登，「若普廷曾自以為可分化我們，他失敗了」。拜登肯定德拉吉對「普廷暴行」的回應態度，樂見兩國連結因烏俄戰事而強化。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，俄羅斯總統普廷下台是保衛西方與盟國未來的唯一方法，呼籲美國及北約組織對俄國進犯烏克蘭採取更強硬態度。（美聯社檔案照）

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